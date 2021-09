Canillo inaugura el camí de l'Obac d'Incles, que ofereix una perspectiva 'més maca' de la vall

CanilloFa 10 anys era notícia...

Un grup d'unes quinze persones, encapçalat pel cònsol major de Canillo, Enric Casadevall, ha estat l'encarregat d'inaugurar el camí de l'Obac d'Incles fent tot el recorregut. El cònsol ha recordat que el Comú ha invertit uns 12.000 euros per a la millora d'aquest camí que ja existia, i ha confiat que serà una zona molt visitada ja que 'hi ha una perspectiva més maca de la Vall d'Incles'. Es tracta d'un recorregut de 2,6 quilòmetres molt planer, que 'jo crec que el pot fer tothom', i on a l'hivern s'hi podrà fer també esquí de fons, ha dit Casadevall.

Aquest diumenge a la tarda s'ha inaugurat el camí de l'Obac d'Incles, que el Comú de Canillo ha arreglat. El cònsol major de la parròquia, Enric Casadevall, encapçalava la comitiva on també s'ha pogut veure als consellers d'Obres i Urbanisme, Salvador Brillas, i d'Atenció Social, Maria Lourdes Borras, així com el ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, i mossèn Ramon de Canillo.

Els excursionistes han estrenat un camí de 2,6 quilòmetres d'anada que es recorre en un temps aproximat d'una hora i té un desnivell màxim de 68 metres. El recorregut parteix del principi de la Vall d'Incles i segueix el curs del riu. En arribar han pogut gaudir d'un bon berenar abans de tornar a caminar durant una altra hora.

En la inauguració, el cònsol major de Canillo ha explicat que la inversió que s'ha hagut de fer ha estat 'mínima', d'uns 12.000 euros que s'han destinat, bàsicament, al lloguer de la màquina d'eixamplament del camí. A més, s'ha treballat per conduir l'aigua en les zones on creuava el camí i el feia malbé, i s'hi han instal·lat alguns bancs.

Amb les millores fetes, els trossos més estrets del camí són ja de com a mínim metre i mig, i per tant s'ha fet accessible a tothom, ja que a més es tracta d'una zona plana. És per aquest motiu que el cònsol confia que 'hem aportat un camí més als nostres turistes, que crec que serà molt visitat', ja que es pot fer en bicicleta, a peu, i a l'hivern es podrà fer amb esquí de fons.

Una altra avantatge que ha destacat Casadevall és que 'en aquesta banda no hi ha el transit de l'altre costat', ja que no hi està permès l'accés rodat, i que 'des d'aquest costat la vall és més maca perquè és més oberta i es va veient el riu'.

A l'acte inaugural també hi ha intervingut mossèn Ramon de Canillo que ha llegit 'Obrint camins', ha beneït la ruta, i ha agraït al Comú que l'hagi arreglat, perquè 'és la meva vall preferida'.