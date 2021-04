Una cinquantena d'infants i joves participen en les activitats de Pasqua de La Capsa i el PIJ d'Ordino

OrdinoUna cinquantena d'infants i joves han participat en les activitats i els tallers que s'han organitzat durant les vacances de Setmana Santa des de La Capsa i el PIJ d'Ordino. Concretament, La Capsa va proposar quatre tallers que han inclòs tots els grups d'edat des dels 4 fins als 17 anys, i que han estat preparats i adaptats per a cada edat, ha explicat la directora de La Capsa, Rosa Mujal. Entre els quatre tallers, Mujal ha comentat que han passat al voltant d'una quarantena d'infants i joves entre les parròquies d'Ordino i la Massana, ja que les activitats estan mancomunades i els tallers s'han celebrat als dos indrets. "Els tallers dels més petits de 4 a 6 i de 6 a 9 anys s'han omplert tots i hem hagut de fer diferents grups per no dir que no a ningú", ha declarat Mujal, explicant que el taller d'11 a 13 anys també ha tingut força èxit, tot i que s'ha hagut d'adaptar als horaris dels joves i ha reconegut que amb l'obertura que hi va haver de la frontera ha tingut algunes anul·lacions. Per contra, en el grup dels més grans de 14 a 17 anys tan sols ha tingut un assistent al taller.

Mujal ha comentat que els grups han estat limitats a sis places a causa de les normes sanitàries, i a banda, en ser infants de diferents llocs, també han hagut de mantenir una distància d'1,5 metres i no compartir material, a banda de tenir la finestra oberta i utilitzar gel hidroalcohòlic. "Registrem a tots els nens i nenes i no hem tingut cap avís ni cap positiu", ha destacat la directora de La Capsa.

Pel que fa als tallers, amb els més petits es va escollir fer una activitat on tot estava més prefabricat i dirigit i "hem fet uns conills que sortien d'un got" perquè així podien marxar a casa amb un objecte. Amb el grup de 6 a 9 anys s'han creat uns ocells amb paper i amb una tècnica de 'collage' per fer-los volar. Pel que fa al grup d'11 a 13 anys, Mujal ha comentat que van decidir impartir un taller de 'lettering', ja que "els agrada molt fer 'doodles' i 'banners' per poder decorar apunts i fer targetes de regal". Finalment, els més grans han treballat les tècniques més bàsiques d'aquarel·la.

Un dels objectius d'aquests tallers gratuïts, a banda de despertar el vessant creatiu i artístic dels infants i joves, ha estat que es poguessin relacionar entre ells, ha manifestat Mujal. D'altra banda, el Punt d'Informació Juvenil d'Ordino (PIJ) també ha organitzat diferents activitats per als joves durant aquestes dues setmanes de vacances escolars. En un inici, la més cridanera era l''escape room' de Sornàs, que s'organitzava de forma conjunta amb la Ludoescola, però finalment només hi han participat els joves de les activitats del PIJ perquè no hi ha hagut cap inscrit de la Ludoescola, ha manifestat el tècnic socioeducatiu del PIJ, Marc Vallés. En general, el tècnic ha valorat molt positivament aquestes dues setmanes. "Els joves han respost molt bé a les activitats programades i han gaudit", ha declarat Vallés, remarcant que tots tenien molt interioritzat les mesures per la Covid-19, i que per tant, no hi ha hagut cap incidència.

Entre les diferents activitats que s'han organitzat des del PIJ, algunes de les quals conjuntament amb la Massana, en destaca principalment el torneig de futbol d'Ordino contra la Massana. "Va anar molt bé i els joves ens han demanat que tornem a fer aquest format", ha manifestat Vallés, explicant que hi van participar un total de set equips de cinc persones, els quals mentre no jugaven, no es relacionaven entre ells. Els quatre joves que van participar en les activitats de la primera setmana van fer escalada al rocòdrom d'Ordino, van visitar el museu del còmic, van fer un taller de dibuix, van practicar waterpolo al Centre Esportiu d'Ordino i finalment també van fer pàdel. Pels que fa als set joves que hi han assistit en aquesta segona setmana, a banda del torneig de futbol, també han gaudit d'una 'mountain experience', de l''escape room' de Sornàs, i aquest divendres, tanquen les activitats amb una sortida a Caldea.