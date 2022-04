Clam dels professionals de la salut contra la cartera de serveis “calamitosa”

Andorra la VellaActe de força, el d'aquest divendres a la tarda a la seu del Consell de Col·legis Professionals d'Andorra, on les representants dels col·legis de professionals dels àmbits de la salut han reclamat al ministeri que inclogui a la llei marc de les professions sanitàries tot allò que les dues parts han estat negociant durant els darrers anys, “i que no facin com han fet amb la cartera de serveis” que consideren que és “calamitosa” perquè s'ha aprovat “a corre-cuita” i que conté “molts errors”.

Metges, dietistes i nutricionistes, infermers, odontòlegs, podòlegs, psicòlegs, fisioterapeutes i logopedes han fet sentir la seva disconformitat per la “rapidesa” en l'aprovació i presentació de la cartera de serveis presentada la setmana passada, en l'última compareixença de Martínez Benazet com a ministre de Salut. Consideren un error que s'hagi presentat primer la cartera de serveis, que en alguns casos els limita les competències que tenen com a professionals, abans d'aprovar la llei reguladora de les professions sanitàries, que ha de servir de marc regulador.

Dos dels col·legis més indignats amb aquesta seqüència protagonitzada pel ministeri de Salut és el de metges, que entén que la cartera de serveis els limita competències i, tot i la “voluntat de diàleg”, no descarten emprendre la via judicial si la futura llei no rectifica les competències que preveu la cartera de serveis.

S'ha fet una cartera de serveis per poder dir “ho hem fet”, però que s'ha aprovat “a corre-cuita”. “La llei contempla les competències que tenim i les que ens atorga el títol que ens hem tret, per això teníem la convicció que s'havia d'aprovar primer la llei i després la cartera de serveis, perquè la cartera de serveis no pot limitar allò que ens atorga el títol de medicina, però han preferit fer l'ordre a la inversa, i ara s'haurà de limitar la llei a allò que indica la cartera de serveis, i això no va així”, ha resumit la presidenta del col·legi de metges. Tot i que la “voluntat és de diàleg, en el cas dels metges, si al final no podem aconseguir una reconducció d'aquesta cartera ens plantegem iniciar la via judicial”, ha afegit.

Els col·legis, tot i que cadascun ha negociat individualment tant el contingut de les competències que ha d'incloure la llei com la cartera de serveis, demanen que s'acabi de reformular la llei de les professions sanitàries, que inclogui les competències que s'atorga a cada professional, i després reformular la cartera de serveis. I que la llei, que tenen un mes i mig de marge per negociar-ne el contingut, no retalli les competències que cada col·legi ha consensuat i entregat al Govern des de fa anys.

“Portem negociant les lleis sectorials per col·legis, de manera activa, des del setembre passat. Ara ens trobem negociant la llei marc quan havíem de negociar les lleis”, han indicat. “Ens és igual que sigui en forma d'annex o paràgrafs, però volem que es respecti allò que s'ha negociat amb cada professió, el nostre neguit és que si amb la cartera de serveis han anat de pressa i corrents per aprovar-la, sense gairebé haver parlat amb alguns col·legis, quina confiança podem donar ara a l'Executiu perquè garanteixi que la llei marc contingui allò que demana cada col·lectiu”, diuen.

“Del que vam negociar per a la cartera de serveis al que ens hem trobat és un despropòsit: actes d'hospitals de dia que actualment es fan a més centres només es faran a l'Hospital, amb les llistes d'espera que hi ha; mediació exclosa a la cartera de serveis, com mètodes anticonceptius que només es preveuen per finalitat antireproductiva... no entenem aquesta cartera de serveis”, ha explicat la presidenta del col·legi de metges, Meritxell Cosan.

“No hi ha hagut la possibilitat de revisar ni esmenar la cartera. No té sentit aprovar una cartera de serveis sense haver definit abans la professió. No hi ha hagut transparència”, han clamat des del col·legi d’infermeria. “La cartera de serveis públics no ha estat consensuada amb el col·legi de fisioterapeutes. El ministeri de Salut ens ha deixat amb la paraula a la boca a la darrera reunió”. El col·legi de logopedes ha expressat el seu “profund malestar, per la manera que se’ns ha tractat. El nostre col·legi no va donar el vistiplau a la cartera que és calamitosa i arcaica, poc digna d’un país amb pretensions pioneres”.

“S'ha volgut aprovar molt ràpid perquè era un dels objectius del mandat del senyor Martínez Benazet, i suposem que es va decidir que havia d'aprovar-se la cartera de serveis abans de plegar. Govern ja sabia, des de fa 4 o 5 mesos, quan ens van contactar per fer la cartera de serveis, que alguns col·legis ens negaríem a fer-la perquè consideràvem que primer s'havien de fer les lleis sanitàries. Al final vam acceptar col·laborar en la redacció de la cartera de serveis perquè vam veure les intencions del ministeri de tirar-la endavant, o la fèiem o ens la feien”, es queixen.

Alguns col·legis exposen que hi ha hagut “greuges”. El de fisioterapeutes, per exemple, s'han trobat que a ells els van negar poder derivar pacients, “tot el que demanàvem ens deien que no tenia cabuda en el sistema sanitari actual, i ens hem trobat que amb altres serveis sí que els han dotat de prestacions que ni tant sols havien demanat. Ens sentim decebuts, perquè si la llei diu que tenim competències per fer segons quins actes després ens hem trobat que la cartera de serveis no ens ho permet”.

“La cartera de serveis aprovada conté molts errors i contradiccions atès que han inclòs serveis a sanitaris que per definició només poden efectuar d’altres, o bé han inclòs professionals sanitaris que fins l’actualitat no havien estat contemplats dins la cartera de serveis. Des dels col·lectius sanitaris considerem que s’ha fet tot amb molta precipitació, cosa que ens ha deixat perplexes atès que alguns col·legis encara havien de presentar les seves observacions i propostes a la cartera de serveis. Entenem que era prioritari que s’aprovessin les lleis que estem negociant abans d’aprovar la cartera de serveis perquè les lleis han de definir clarament les competències de cada professionals. I que la cartera de serveis hauria d’haver estat aprovada tenint en compte les competències de cada professional definides per la llei. Per tant demanem que es negociïn les lleis dels professionals sanitaris i les seves competències, i un aprovades aquestes lleis que la cartera de serveis es modifiqui en conseqüència”, han exposat.