El comptador tampoc s'atura a Andorra: 21 nous positius des de dimercres

Des de dimecres, el Govern ha notificat 21 nous casos detectats per coronavirus, que eleven la xifra total de malalts per la malaltia des de l'inici de la pandèmia a 1.045. D'aquests nous casos, que situen la xifra d'actius en 117, onze són contactes identificats i la resta són nous, un dels quals és un personal sanitari del Cedre. Des del Govern informen que els pacients que han estat en contacte amb aquesta persona han resultat tots negatius. A més, des de l'executiu recorden que se segueixen fent de mitjana unes 400 proves diagnòstiques diàries.

D'altra banda, no hi ha cap nou recuperat en aquests darrers dos dies, i les persones que ja han aconseguit superar el virus es mantenen en 875. Quant a les defuncions, continuen estables en 53. Una dada positiva és que des de la darrera actualització, no hi ha cap nou ingrés, i segueixen sent tres les persones que es troben a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.



Cal afegir que dilluns un usuari de l'hospital de dia d'adults de salut mental va donar positiu i que, com a mesura de prevenció, es van tancar les instal·lacions on actualment hi ha nou usuaris que també han estat objecte de proves. De moment totes han estat negatives i si les que se'ls han fet aquest divendres tornen a tenir el mateix resultat és previst que dilluns puguin tornar al servei.



Paral·lalament, una infermera d'aquest mateix servei va donar positiu sense que el seu cas estigui relacionat amb el de l'usuari, tal com han destacat des del SAAS. Arran del positiu d'aquesta professional, es van fer proves a sis professionals més que han donat negatiu, tots menys un, que és no concloent i haurà de repetir els testos. Des del SAAS destaquen que la resta del servei funciona normalment.