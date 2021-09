El comú d'Encamp dona 1.100 euros a Càritas dels partits de bàsquet

EncampEl comú d'Encamp ha lliurat la recaptació de 1.140 euros al Banc d'aliments de Càritas corresponents a la venda d'entrades del III Trofeu de bàsquet Vila d'Encamp, que van disputar el MoraBanc i el Barça, i el partit amistós del Barça amb el Limoges CSP que van tenir lloc durant l'estada de pretemporada dels equips al país. Els dos partits tenien també un vessant solidari i per això l'import corresponent a la venda de les entrades es va destinar a una entitat benèfica andorrana.

La cònsol major, Laura Mas, i el conseller d'Esports i Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, han rebut aquest dimarts a casa comuna al president de Càritas, Amadeu Rocamora, i a la vicepresidenta de l'entitat, Canòlich Baró, per fer l'entrega del xec amb la recaptació i agrair-los de forma simbòlica amb aquesta aportació la tasca que duen a terme conjuntament amb la resta d'entitats solidàries del Principat.

Així, Mas ha agraït a l'entitat "la bona tasca que fan dia a dia", especialment amb el Banc d'aliments que ha tingut un paper actiu durant la pandèmia i ha precisat que "l'aportació de les entitats del tercer sector és molt valuosa" i ha reiterat la voluntat de col·laboració del comú d'Encamp.

"Volem agrair a les empreses i institucions d’Andorra aquests gestos solidaris", ha manifestat al seu torn Rocamora, recordant que el Banc d’aliments és un dels programes amb més usuaris que té l'entitat i que "d’aquesta manera podrem ajudar a famílies en situació de precarietat a cobrir la necessitat més bàsica com és l’alimentació”. La vicepresidenta de Càritas ha donat les gràcies al comú per haver pensat en Càritas Andorrana per rebre els donatius fets en aquests dos partits de bàsquet benèfics de preparació de la temporada i ha afirmat que "ja podeu estar ben segurs que en farem un bon ús social”.