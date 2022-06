La continuïtat de Martens pot passar pel FC Andorra

Andorra la VellaLa renovació de Lieke Martens pel FC Barcelona no és (només) una qüestió de diners. La davantera neerlandesa i un dels grans referents del conjunt blaugrana hauria demanat que, per continuar a Catalunya, la seva parella el també futbolista neerlandès Benjamin Van Leer trobés un equip en la mateixa zona. Després de parlar amb diferents conjunts com el Girona o el Nàstic de Tarragona, qui podria estar més a prop de tancar l'operació i fitxar el porter, ex de l'Ajax i el PSV seria l'Andorra de Gerard Piqué, segons ha informat Marta Carreras a Catalunya Ràdio.

Van Leer, que actualment està sense equip després d'acabar la seva aventura a l'Sparta de Rotterdam, hauria rebut també propostes de clubs francesos, concretament de la zona de París, fet amb què el PSG estaria intentant convèncer a Martens perquè no continuï al Barça. No obstant això, i com ja ha succeït en alguna altra ocasió, la figura de Piqué podria servir per desencallar un problema al club blaugrana, en aquest cas fitxant Van Leer per Segona A i assegurant així que Martens es quedi a Barcelona.