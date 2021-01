El contrasentit d’usar aigua contra les miccions de gos amb temperatures sota zero

Propietaris de gossos i veïns qüestionen la conveniència de seguir llençant aigua sobre les miccions dels seus gossos quan les temperatures són de rigorós hivern. Si bé asseguren que “en condicions normals” es tracta d’una mesura “cívica i necessària”, no veuen clar que quan les temperatures baixen sota zero de manera tan pronunciada com els darrers dies sigui oportú fer-ho.

“La gran quantitat de pipis i regalims d’aigua congelats que hi ha al carrer, a més de donar una imatge de brutícia, són un perill per als vianants”, es queixava aquest dijous un grup de veïns del carrer Doctor Vilanova de la capital. A totes les parròquies les temperatures extremes sota zero han fet que durant aquests dies, com és obvi, els comuns evitin la utilització d’aigua per netejar els carrers ja que es congelaria. De fet, s’espargeix sal regularment precisament per fer fondre la neu i el gel que pugui quedar a les voreres.

Tot i la feina dels equips de neteja, al peu de fanals i parets no és difícil trobar-hi regalims congelats. Un inconvenient per a vianants, especialment la gent gran, i altres usuaris de la via pública, com conductors de patins elèctrics. Al debat sobre si els carrers estan prou nets s’hi afegeix ara el fet d’usar aigua contra les miccions de gos amb temperatures sota zero. La taxa sobre tinença d’animals que entra en vigor aquest mateix any pren tot el sentit si realment s’acaba invertint en trobar-hi solucions i garantir uns carrers nets.