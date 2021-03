Conveni entre el Govern i el comú d'Ordino per potenciar les instal·lacions del CEO i del CTEO

OrdinoLes federacions de natació i de judo podran utilitzar a cost zero les instal·lacions del Centre Esportiu d'Ordino (CEO). Aquestes són les dues primeres federacions que gaudiran de la signatura del conveni de col·laboració entre el comú d'Ordino i el ministeri de Cultura i Esports, el qual estableix que es cedeixen gratuïtament tant les instal·lacions del CEO, que són propietat del comú, com també les del Centre de Tecnificació d'Ordino, gestionades pel Govern. Tal com ha indicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, durant la signatura, esperen que arran del conveni altres federacions també s'hi puguin unir. Fins al moment, no era possible que els esportistes federats poguessin utilitzar les instal·lacions del comú sense cap cost, i mitjançant l'acord, es vol potenciar les dues instal·lacions i poder donar "el màxim servei a totes les disciplines" del país i a més esportistes.

Com a exemple, ha manifestat que des de fa anys, tant els esportistes del Club de Judo d'Ordino com els federats, entrenaven al CTEO, i ara, "gràcies a la inversió que ha fet el comú" seran les instal·lacions del CEO les quines aculliran tant el club i com la federació. També la Federació Andorrana de Natació podrà realitzar els entrenaments a la piscina del CEO. Aquest moviment "ens permetrà seguir incrementant noves modalitats esportives al CTEO", ha remarcat.

Riva també ha indicat que el conveni servirà per no duplicar instal·lacions i optimitzar-les, a banda, que tots els esportistes disposin de les millors condicions. De fet, ha manifestat que es vol potenciar la parròquia ordinenca perquè sigui referent en estades esportives, amb l'esport d'elit i de tecnificació.

Cal recordar que aquestes noves instal·lacions del comú d'Ordino, situades a l'edifici 'Cub', entren en funcionament el proper dilluns. En aquest sentit, el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha recalcat que el conveni permetrà complementar les activitats dels dos centres. A més, ha comentat que serà "un element dinamitzador per la parròquia" que permetrà atraure turisme esportiu de muntanya i de neu.

Finalment, la titular de Cultura i Esports ha apuntat que des de l'inici d'aquesta legislatura, s'han incrementat els usuaris del CTEO. Actualment més de 200 esportistes de 25 entitats utilitzen l'espai per a entrenaments de manera regular i més de 155 de manera puntual. A més, també s'han de sumar els prop de 300 esportistes dels clubs de futbol que entrenen i competeixen al camp d'esports.