El coronavirus dispara el caravàning

Aquest està sent l’estiu de les autocaravanes. Les restriccions en la mobilitat i els condicionants socials imposats per la situació sanitària provocada per la pandèmia del covid-19 han potenciat la utilització d’aquests vehicles com no s’havia vist mai. La comoditat que ofereixen, sobretot a l’hora de fer turisme de proximitat, ha permès descobrir a través seu noves opcions de lleure que han disparat la venda i especialment el lloguer d’aquesta alternativa per a les vacances.

Les empreses dedicades a les diferents formes de comercialització de caravanes (venda, lloguer, sharing) han tingut un increment de l’activitat inèdit, absolutament frenètic, que ha disparat la seva facturació i que sembla haver-se instal·lat definitivament com una nova opció per viatjar combinant lleure, coneixement i comoditat.

La tardor és també una època de l’any fantàstica per poder fruir dels avantatges del caravàning, una modalitat per fer turisme que ha sortit molt reforçada tot i les complicacions del moment històric que vivim. La clau ha estat la necessitat de ser prudents a l’hora de compartir espais amb altres persones diferents de les del nucli familiar, i l’obligatorietat de mantenir la distància social preceptiva. El sector del caravàning ho ha vist molt clar, i des del primer moment han assegurat la neteja i la desinfecció dels vehicles per compartir amb el màxim rigor i professionalitat, utilitzant els mètodes més segurs per fer-ho. I no únicament pel que fa al seu interior sinó també dels recursos que posen al servei dels usuaris, com els estris per cuinar, i en l’espai dedicat a la higiene personal.

Amb un preu per nit entre els 150 i els 200 euros, de totes les autocaravanes les més sol·licitades són les anomenades càmper: furgonetes amb prestacions i comportament propis d’un turisme, amb adaptacions per viure-hi que inclouen l’equipament de cuina i prou espai per dormir còmodament, en alguns casos amb sostres practicables o amb elements extensibles.

La part econòmica, que també té en compte el consum moderat d’aquests vehicles (propulsats majoritàriament per motors dièsel, que gasten poc), juga un paper important en la seva popularització, ja que com que permeten el transport d’un mínim de quatre persones a l’hora de passar comptes la despesa per viatger queda molt repartida.

Aquesta mena de vehicles permeten una conducció que pràcticament no difereix de la d’un turisme o un SUV, ja que moltes vegades parteixen de la base d’un vehicle comercial i n’aprofiten la plataforma i la mecànica. L’autonomia i la llibertat de moviments –que permeten improvisar a última hora sense gaires complicacions logístiques– són altres punts a favor.

L’any passat les matriculacions de caravanes van créixer un 19,2% comparades amb l’exercici anterior. Aquest any el creixement també serà important, però encara hem de deixar passar un temps prudent per avaluar-lo, tenint en compte els mesos que l’activitat comercial va estar aturada a causa de l’estat d’alarma.

La gran assignatura pendent per fer caravàning a l’Estat és la falta d’espais especialment habilitats per fer-ho, ja que convé recordar que l’acampada lliure no està permesa a Espanya. Com a contrast, hi ha força països a Europa amb molta sensibilitat amb aquesta opció de lleure, com França, amb més de sis mil zones específiques per fer-ho.

Aquest punt s’ha de tenir en compte a l’hora de desfer-se de la brossa generada, o dels residus acumulats en el cas de portar sanitaris químics. Rutines de fàcil solució quan ens aturem en llocs específics per estacionar-hi el vehicle, còmodes, segurs i amb moltes facilitats per als seus usuaris.

Els fabricants d’automòbils i les empreses dedicades a fer adaptacions a partir de vehicles comercials són conscients de l’empenta que aquest sector està agafant, i per això han presentat recentment algunes novetats molt interessants com les que mostrem avui a La Guantera.

Toyota ProAce City: un japonès de Vigo

La gamma de vehicles Toyota Professional està enfocada a cobrir les necessitats de les empreses i els autònoms. Però pensant en aquests últims, aquest fabricant és conscient que moltes vegades fan servir el mateix vehicle tant per a la feina com per al seu temps de lleure.

651x366 Toyota ProAce City, un japonès de Vigo / TOYOTA Toyota ProAce City, un japonès de Vigo / TOYOTA

Com a complement i solució per a aquestes demandes han creat la divisió Toyota S’Adapta, per cobrir qualsevol mena de requeriment de mobilitat que pugui presentar-se als clients dels seus productes professionals. Des de convertir el vehicle inicial en un furgó isotèrmic fins a transformar-lo en una casa amb rodes per anar de vacances.

En aquest últim cas, la seva última modificació parteix de la furgoneta ProAce, que construeixen a la factoria que el grup PSA te a Galícia, ja que utilitzen els motors que aquest consorci fa servir en els seus models homòlegs.

La ProAce l’ofereixen en dues carrosseries i una capacitat per a dues, tres, cinc i fins a set persones, amb tres opcions de motors dièsel i dues de gasolina (a les quals s’hi afegirà una elèctrica en els propers mesos), i tres alternatives de canvi de marxes diferents.

En el cas que ens ocupa, la ProAce Verso es converteix en un monovolum enfocat al lleure gràcies a la modificació de l’habitacle que permet portar un llit doble al sostre (extensible), i dos llits més a dins per a dos adults o fins a tres nens, a més de l’opció d’instal·lar-hi una dutxa exterior i poder traginar mobles per fer caravàning amb total comoditat. El preu de partida d’aquest vehicle per a un ús particular comença des dels 18.500 €.

Volkswagen T6: la reinterpretació dels clàssics

Des que Volkswagen va presentar la seva primera Bulli, la T1, fins a les T6 actuals, la famosa “furgoneta dels hippies” ha viscut 70 anys d’història i més de 12 milions d’unitats despatxades. La generació actual d’un vehicle que ha contribuït tant a la definició de la imatge de la marca alemanya com l’Escarbat o el Golf la componen models de tan èxit com el Transporter (dedicat a la feina professional), el Caravelle (pensat per al transport de persones), el Multivan (un monovolum enfocat als viatges en família i les escapades d’aventura) o el Califòrnia (una icona històrica de la vida a l’aire lliure). Vehicles connectats, digitals, sostenibles i segurs com qualsevol dels integrants del catàleg de la firma, que en aquest cas ha apostat pels motors dièsel, de 110 a 198 cavalls, a l’espera de l’arribada dels nous models totalment elèctrics.

651x366 Volkswagen T6, la reinterpretació dels clàssics / VOLKSWAGEN Volkswagen T6, la reinterpretació dels clàssics / VOLKSWAGEN

De tots, el Multivan i el Califòrnia són els que tenen més opcions de transformació per poder practicar amb ells el caravàning, especialment el segon. Tots dos els ofereixen en tres nivells d’acabats diferents, en funció de l’ús al qual els vulguem destinar.

En el cas del primer, la gamma de preus comença als 35.660 €, i en el Califòrnia parteix dels 45.430 €, que es poden enfilar fins als 73.490 € si l’opció escollida és la Grand Califòrnia 680, un vehicle que només podrem conduir si disposem de la llicència per portar camió a causa de les seves mides i pes. Un autèntic palau sobre rodes que inclou dipòsit per a aigua potable de 110 litres de capacitat, bany complet i cuina totalment equipada.