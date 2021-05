Creix lleugerament la pressió hospitalària per la Covid

Andorra la VellaL'afectació de la pandèmia al Principat manté aquesta bona tendència a la baixa amb una taxa de reproducció que se situa a 0,8. Des d'aquest dijous s'han detectat 11 nous positius per la Covid-19, que eleven a 13.693 els casos totals. Els casos actius segueixen sent 150 i les altes es troben en 13.416. A més, les defuncions es mantenen en 127.

En relació amb la pressió hospitalària, hi ha un pacient més que dijous ingressat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. En total, els 4 ingressats es troben a planta i no hi ha cap pacient a la Unitat de Cures Intensives. Finalment, quant a la població escolar, hi ha 3 aules sota vigilància activa total i 10 en parcial.