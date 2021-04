La Creu Roja i el MoraBanc aconsegueixen prop de 150 donacions de sang

Andorra la VellaLa campanya de donació de sang que va tenir lloc aquest dilluns al Poliesportiu d'Andorra va atraure 172 donants, dels quals 146 s'han considerat aptes. Des que el passat novembre es va instaurar l'obligació de registrar-se per donar sang, acudeix a les crides més gent de la que s'ha registrat, i s'intenta atendre sempre que no es formin aglomeracions. És per això que s'ha arribat a aquestes xifres quan el límit d'inscripcions estava fixat en un centenar i mig de persones.

Aquest fet, sumat a què el nombre de no aptes ha estat inusualment baix, s'ha superat el nombre de donants efectius de l'anterior campanya organitzada en col·laboració amb el Bàsquet Club MoraBanc Andorra, el març de l'any passat, just abans del confinament, quan n'hi va haver 138.

En aquella ocasió, 84 persones donaven per primer cop, mentre que en aquesta ho han fet 53. Per sexes, els donants s'han repartit a parts iguals: meitat dones, meitat homes. A diferència d'altres casos, en què la franja d'edat més representada sol ser la de 35 a 44 anys, en aquesta darrera campanya han abundat les persones d'entre 45 i 54, que han sumat el 27,33% dels donants. En canvi, es mantenen com a predominants els grups sanguinis 0+ i A+, amb el 27,68% i el 25,89% respectivament.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la seva visita al centre de donació, ha defensat que "de la mateixa manera que ens hem de vacunar per solidaritat, la gent que pot donar sang ho ha de fer. La sang és un bé escàs que salva vides". "Fa un any era aquí donant sang i en seguiré donant mentre la salut m'ho permeti", ha afegit.

La propera campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de juny a la sala Consòrcia del Centre de congressos d'Andorra la Vella.