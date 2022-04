La Creu Roja programa una nova recollida d'aliments pel 9 d'abril

Andorra la VellaLa Creu Roja Andorrana ha programat una nova campanya de recollida d'aliments per a la botiga solidària que tindrà lloc el proper 9 d'abril, de les 9 a les 18 hores, a través dels establiments col·laboradors. Des de l'entitat es demana a la ciutadania aliments com llet, plats preparats, conserves, oli, galetes, fruits secs, mel, sucre, cereals, farina, arròs, avena i purés, així com estris d'higiene personal com ara paper wc, compreses, espuma d'afaitar, detergent, rentavaixelles o bolquers, entre altres.

Per contra, des de la Creu Roja es demana a la ciutadania que no es donin aliments frescos com peix, carn o embotits, així com ous o productes làctics. Des de l'ONG es recorda, a més, que actualment hi ha excés d'estoc amb productes com pasta, llegums secs i cuits, llegums en conserva i pasta i raspall de dents.