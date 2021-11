Creus que la variant òmicron farà perillar la temporada d’hivern?

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha assegurat que el risc global que suposa la nova variant de covid-19, anomenada òmicron, és "molt alt". Així ho ha detallat l'organisme en un informe tècnic publicat aquest dilluns, en què alerta que hi pot haver "noves onades de covid-19 amb greus conseqüències, depenent de molts factors, com el lloc on es produeixin aquestes onades". Davant aquest risc, l'OMS demana als governs que prenguin mesures com més aviat millor, i en subratlla especialment una: "Accelerar la vacunació, sobretot entre la població de risc que encara no s'ha immunitzat".