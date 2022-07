Cuinar ja no serà un mal de cap

Avui ens tanquem a la cuina i juguem entre fogons amb Cuick, les bases de la cuina tradicional que es facilita la feina tant si ets un professional del sector com un amant de la cuina o bé t'inicies en ella. Quan parlem de bases de cuina ens referim a sofregits i picades que segurament és el més important dels plats i el que donen sabor.

A la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra és on podràs trobar el sofregit de ceba confitada en juliana, sofregit de ceba i tomàquet i sofregit de ceba. Tots ells treballats amb ingredients frescos de productors locals. Els productes de Cuick són d'etiqueta neta, és a dir, sense additius, colorants ni conservants. No hi ha intermediaris pel mig i tot el procés productiu es controla des d'inici a final al centre de producció de Tordera, a la comarca del Maresme. I una de les persones, o millor dit, cuineres que forma part d'aquest procés és la catalana Carme Ruscalleda.

Sense dubte, un punt que dona més confiança sobre els sofregits i picades de Cuick, que és l'acrònim de "cuina" i "quick" (ràpid en anglès). Però no pel fet que els productes Cuick facin que els nostres plats es cuinin més ràpidament vol dir que perdin qualitat. Tot el contrari. Els ingredients que s'utilitzen són frescos, de proveïdors de proximitat i ara ja els tens al teu abast a Pyrénées Andorra.

Tot el producte Cuick, des de l'interior fins a l'exterior, està molt cuidat. Els embalatges de cartó que s'utilitzen disposen de la certificació FSC, i garanteix al consumidor que els embalatges provenen de boscs d'extracció controlada. I les instal·lacions on s'elaboren tots els productes funcionen principalment amb energia d'origen renovable.