La delegació andorrana als jocs de la joventut d'hivern estarà formada per quatre esquiadors

Andorra la VellaLa delegació andorrana que participarà en el Festival Olímpic de la Joventut Europea a Finlàndia, que es disputarà entre el 19 i el 26 de març, estarà formada per quatre esquiadors. Concretament, Íria Medina i Lluís Torres participaran en alpí i Gina del Rio i Quim Grioche ho faran en la modalitat de Cross Country. L'equip s'ha presentat aquest dilluns a Andbank, un dels patrocinadors de l'equip, on també s'ha mostrat l'equipació que lluiran.

En la presentació ha participat el sotsdirector de Banca País d'Andbank, Josep M. Cabanes; el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí; el cap de missió, Jordi Orteu, així com els esportistes Gina del Rio i Quim Grioche. Des d'Andbank s'han mostrat satisfets d'estar al costat de la delegació andorrana i Cabanes ha volgut felicitar el Comitè Olímpic pels bons resultats obtinguts als Jocs Olímpics d'hivern. "Hi ha un abans i un després", ha manifestat, remarcant que és important que els joves del país tinguin referents en qui emmirallar-se.

Per la seva banda, Orteu ha comentat que la delegació d'esquí de fons marxarà cap a Finlàndia el proper 14 de març per poder entrar uns dies abans de les competicions, i ha indicat que l'hotel de la delegació es troba molt a prop de les pistes de les dues competicions. A més, ha manifestat que les previsions meteorològiques que hi ha, faran que hi hagi bona neu. Quant als objectius en aquests jocs de la joventut, Martí explicat que és molt difícil marcar-se fites perquè són esportistes molt joves. Tot i així, Gina del Rio ha expressat que un dels seus objectius seria estar entre les 30 millors i mantenir el nivell de la temporada. "Vaig amb bastanta confiança", ha manifestat, afegint que aquestes darreres setmanes han estat de descans per poder fer uns bons resultats. Per la seva banda, Quim Grioche no es troba satisfet amb els resultats d'aquesta temporada pels diferents alts i baixos que ha patit, i "a veure si podem tenir dies bons" a Finlàndia per recuperar sensacions, ha declarat.

Finalment, el cap de missió ha recordat que aquests jocs s'haurien d'haver celebrat l'any passat, i que ara s'estan disputant en dues dates diferents. Al desembre es van fer les proves interiors i ara al març estan previstes totes les exteriors. Aquest ajornament ha provocat que alguns atletes ara ja siguin majors d'edat i que hagin tingut un any més per preparar-se, ha indicat.