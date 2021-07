Detingut un home que havia perdut la cartera, amb 11 grams d'heroïna

Andorra la VellaLa Policia va detenir divendres passat un home no resident de 31 anys per possessió de 10,9 grams d'heroïna. Segons explica el cos d'ordre per mitjà d'un comunicat, el passat dia 23 de juliol al migdia, al Pas de la Casa, els agents van trobar una cartera a la via pública. En verificar la documentació i el contingut de la mateixa van trobar un embolcall de plàstic que contenia una “pols blanquinosa”, que el test de reactius va detectar com a heroïna. Posteriorment, el propietari de la cartera es va presentar a les dependències policials per denunciar la pèrdua, i els agents van procedir a la seva detenció.

Durant la darrera setmana, del 19 al 25 de juliol, la policia ha detingut 21 persones, la majoria de les quals (11) per delictes contra la seguretat en el trànsit, dins la campanya d'alcoholèmia que aquests dies duen a terme els agents. Destaca la detenció d'un home resident de 34 anys que la matinada de dissabte a diumenge va patir un accident amb resultat de danys materials, i que va donar un resultat positiu en el test de 2,21 grams d'alcohol per litre de sang, una taxa que gairebé quadruplica el límit penal.

La Policia reporta dues detencions més per delictes contra la salut pública, per possessió de quantitats inferiors a un gram de cocaïna.

També es reporten dues detencions per violència masclista. Divendres va ser detingut un home no resident de 44 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un aparcament d'Andorra la Vella per una discussió de parella que va derivar en una agressió per part del detingut. El mateix dia, els agents són requerits a un domicili particular d'Encamp per una “forta” discussió. Detenen un home resident de 52 anys per haver agredit la seva parella.