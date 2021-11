Detingut un okupa d'un hotel escaldenc

Andorra la VellaDe l'historial de detencions practicades durant aquesta darrera setmana per la policia andorrana en destaca la de la matinada de dissabte a Escaldes-Engordany, d'un home resident de 45 anys com a presumpte autor dels delictes contra funció pública, l'honor, per desobediència i injúries contra els funcionaris de policia en l'exercici de les seves funcions. Un hoteler requereix els agents perquè controlin l'home de 45 anys que es troba a les seves instal·lacions sense trobar-s'hi allotjat. En el moment d'intentar identificar-lo, l'home es nega a sortir de l'establiment i reacciona “de manera desproporcionada i violenta vers els agents”.

I encara relacionat amb l'àmbit de l'hoteleria, una altra de les detencions practicades pels agents és la d'un home de 27 anys per ser, presumptament, l'autor d'un delicte de furt amb força. El gerent d'una pensió escaldenca requereix els agents perquè un client de l'establiment “hauria forçat la caixa moneder de la màquina de rentar i s'hauria endut el contingut dinerari que hi havia”. Tanmateix es vincula el presumpte autor a un fet similar en un altre establiment d'hoteleria del Principat. Es calcula que el perjudici dinerari seria d'uns 90 euros.