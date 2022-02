Es doblen les violacions en un any a la demarcació de Lleida i passen de 21 a 42

LleidaEl nombre de delictes per agressió sexual amb penetració, és a dir les violacions, s'han doblat en un any a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. S'ha passat de 21 el 2020, l'any del confinament domiciliari, a 42 el 2021, segons dades fetes públiques pel Ministeri de l'Interior. Els homicidis i assassinats s'han mantingut en 2, però han pujat les temptatives d'aquests casos, que han passat de 8 a 15. L'única tipologia de delictes que va davallar durant l'any passat van ser els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions. En concret, va caure un 11,5%, passant de 1.043 a 923. En conjunt però, les infraccions penals creixen a la demarcació un 19% i sumen un total de 18.563.

El balanç de criminalitat del Ministeri també indica que els delictes contra la llibertat sexual han pujat considerablement el 2021. S'ha passat de 110 el 2020 a 191 l'any passat, un 73,9% més. La resta de delictes contra la llibertat sexual també pugen un 67,4% i passen de 89 a 149.

Els robatoris amb violència també pugen d'una forma destacada en un 32,3% i es passa de 285 el 2020 a 377 l'any passat. Baixen però els robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions, un 11,5% ( de 1.043 a 923) i els robatoris amb força a domicilis un 3,6% (de 666 a 642).

Els furts és la tipologia de delicte que més s'ha comès a la demarcació de Lleida durant els darrers dos anys. A més, l'any passat va augmentar en un 30,8%. Es va passar de 3.209 furts al 2020, a 4.197 l'any passat. D'altra banda el robatori de delictes ha incrementat lleugerament en un 9,4%, passant de 138 a 151.

Pel que fa al tràfic de drogues, es manté i no arriba a variar ni un 1%. Hi ha comptabilitats 107 delictes per tràfic de drogues al 2020 i 108 al 2021.