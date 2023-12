Donem la benvinguda a l'epiNadal

L'epiNadal s'instal·la al centre comercial de Sant Julià de Lòria amb sorpreses, regals i on la il·lusió i la màgia es colen per tots els racons. Les il·lustracions que decoren l'interior del centre ja ens indiquen que alguna cosa diferent està passant. I és que des d'avui, viure una jornada de compres a Epizen serà del tot enriquidora i que no deixarà a ningú indiferent. I com és un dia dins l'Epinadal?

L'entrada ja ho diu tot. A mesura que travesses la porta principal d'Epizen les pampallugues de les llums i les melodies de Nadal ja anuncien l'inici d'un dia diferent. El gran calendari d'advent situat a l'entrada principal fa preveure que alguna cosa passarà. Cada dia s'obrirà una finestra que anunciarà des de promocions, regals i sorpreses de les quals només se'n beneficiaran aquells que visitin el centre comercial durant aquell dia.

A Carrefour Epizen també hi passen coses. Els més petits de casa trobaran totes les joguines que són tendència d'aquest any. Una oportunitat per veure-les de prop per després incloure-les a la carta de desitjos del Pare Noel i dels Reis Mags de l'Orient. Els més grans de la família podran adquirir o bé fer la reserva de tot el producte fresc que voldran tenir a taula durant aquest Nadal.

Carrefour Epizen presenta un gran ventall de joguines

Per fer una aturada a la jornada de compres, el restaurant Bon Appétit, situat a la primera planta de Carrefour Epizen, ofereix una varietat de menús i plats especials que només es podran degustar durant l'epiNadal. Una opció gastronòmica que es pot complementar amb les empanades de Las Muns o bé les hamburgueses de McDonald's.

I a tot això, s'hi afegeix una novetat. I és que gràcies a la incorporació del taller mecànic Rodi a la planta subterrània d'Epizen, tots els clients que hagin de passar la revisió del cotxe o vulguin canviar les rodes ho podran fer mentre aprofiten la seva jornada a l'epiNadal.