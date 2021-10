Educació obre la porta a consolidar més professors interins

Andorra la VellaLa ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha informat que aproximadament 10.700 alumnes han iniciat aquest curs 2021-2022 durant el passat mes de setembre, tot exposant que encara estan acabant de tancar les xifres, però "són molt semblants a les assolides l'any passat". En aquest sentit ha manifestat que el sistema que ha vist incrementat el seu nombre d'alumnes en gran manera és "el britànic", el qual ja es troba pròxim als 200 estudiants. "Es tracta d'un creixement molt alt per aquest sistema, però la resta manté els números del curs anterior", ha dit. Ho ha fet durant les declaracions prèvies a l'inici de l'acte d'inauguració del curs escolar al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on la ponència d'obertura ha anat a càrrec del conegut mestre, César Bona, qui ha tractat la Humanització de l'Educació. A més, la ministra ha recordat que la celebració de la inauguració no s'ha dut a terme aleatòriament, sinó que s'ha organitzat coincidint amb el dia mundial del docent, per al qual ha apuntat que també "s un homenatge a la seva feina, la qual no sempre ha estat del tot valorada".

Vilarrubla ha valorat positivament l'inici del nou curs escolar, recordant que s'ha tornat a les escoles amb el màxim funcionament normalitzat tenint en compte les mesures per evitar la propagació del coronavirus. Així, ha exposat que el procés d'ensenyament continua amb molta més flexibilització en alguns espais i que la voluntat del ministeri és poder "estar sense mascareta", però ha comentat que aquesta possibilitat va regida per l'autorització de la cartera de Salut. "No puc avançar quan podrem treure la mascareta en més espais escolars, ja que depèn de la situació sanitària i potser serà diferent en cada centre escolar, però això és el que ens agradaria", ha assenyalat.

La titular de la cartera d'Educació també ha anunciat, en relació amb la consolidació de places de professors interins, que al llarg del primer trimestre podran anunciar quins càrrecs podran passar per edicte, tot asseverant que des del ministeri estan treballant per analitzar i determinar quines serien les necessàries. Tanmateix, ha puntualitzat que avui dia el nombre de docents interins ja no és tan voluminós com en altres anys i ha posat de manifest que durant el darrer curs es van consolidar fins a 25 places que "per un país com el nostre i pel nombre de professors, és un percentatge molt alt". També ha matisat que cal tenir en compte que "hi ha un tant per cent de mestres interins que s'ha de mantenir, encara que no sigui la millor situació per la persona que accepta la plaça", ha conclòs.

Bona ha posat en relleu que si "allò que som i volem ser" parteix de l'educació, "hem de donar les eines necessàries als infants per fer-ho possible". El mestre i escriptor ho ha exemplificat afirmant que és essencial ensenyar als infants i joves des de ben petits a comprometre's, tenir esperit crític, ser respectuosos, etcètera. Així, durant la seva ponència a la inauguració, Bona s'ha posat a ell mateix com a exemple per incentivar la connexió entre els infants i els docents, i així crear vincles més intensos entre ambdues parts. "Hem de donar-nos temps per conèixer-nos mútuament", ha dit.

D'aquesta manera, ha dut a terme un experiment amb una cançó, amb la qual cadascun dels assistents ha tingut una reacció diferent, tot demostrant la diversitat d'interpretacions que poden arribar a tenir els infants. "Donem per fet que totes les persones a les quals ens dirigim, interpreten el que nosaltres creiem que entenen", ha apuntat. A més, Bona ha fet esment a la necessitat de saber gestionar i tractar la situació viscuda per la pandèmia, per la qual els problemes d'ansietat, trastorn del somni o estrès en infants i joves "s'han multiplicat".

Entrevista amb la família de l'afer del vel al Lycée

La ministra d'Educació, en ser qüestionada pels mitjans en referència a l'evolució del decret d'absentisme posat en marxa arran de l'afer del vel al Lyccée, ha indicat que, almenys fins aquest dimarts a la tarda, encara no s'havia dut a terme l'entrevista amb la família, i que la previsió és que hagués tingut lloc aquela mateixa tarda o al llarg d'aquest dimecres. Tanmateix, ha asseverat que si la reunió no es dugués a terme a causa de la negativa rotunda de la família, des del ministeri derivarien el cas a Afers Socials o, si fos necessari, a la Policia, tot i això, ha indicat que es tracta d'un tema complex i "no tot és blanc o negre", per la qual segueix considerant que ha de prevaldre el diàleg amb els progenitors de la nena i el nen d'11 anys que des de mitjans de setembre no acudeixen a l'escola.