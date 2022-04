Encamp subministrarà aigua potable a Porta

EncampEl comú d'Encamp subministrarà aigua potable a la mairie de Porta perquè es pugui recuperar el funcionament dels quatre edificis de serveis situats a la zona fronterera de Les Bailletes de la localitat francesa, a tocar del Pas de la Casa. Segons informen des de la corporació, aquesta zona té un enclavament amb edificis que s'estan deteriorant per la manca de serveis bàsics com l'aigua potable. Per aquest motiu, s'ha arribat a un acord entre les dues administracions per tal que el comú pugui, en les mateixes condicions que ho fa amb qualsevol altre abonat del Pas, permetre l'embrancament a la xarxa d'aigua potable comunal i restablir els serveis en aquesta zona d'entrada de la localitat encampadana.

La mairie de Porta ha acollit l'acte formal de signatura del conveni administratiu, amb el cònsol menor d'Encamp, Jean Michel Rascagnères, i el maire de Porta, Marius Hugon. El cònsol menor ha destacat que aquest conveni permetrà subministrar aigua potable a "quatre edificis perquè tornin a tenir vida i millori l'accés al Pas de la Casa". Per la seva banda, el maire de Porta, Marius Hugon, ha agraït la col·laboració de la corporació i del Govern i ha explicat que aquest conveni s'ha pogut signar gràcies a un acord previ del 2012 entre els governs andorrà i francès.

L'acte també ha comptat amb la presència de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern, Sílvia Calvó, del secretari d'Estat, Marc Rossell, i dels ambaixadors d'Andorra a França, Eva Descàrrega i de França a Andorra, Jean Claude Tribolet. Per la part francesa ha assistit a l'acte el sotsprefecte, Dominique Fossat, i Carole Ernst, vicepresidenta del SIVM de la Vallée du Carol.