Escaldes habilita una zona d'aparcament gratuït fins al 9 de gener

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha habilitat, de manera temporal, una zona d'aparcament gratuït per a vehicles al carrer de la Parròquia amb la voluntat d'eixugar les necessitats de pàrquing de la zona. Ho han informat aquest dimarts a través de les xarxes socials, on detallen que la mesura serà vigent durant les festes de Nadal, concretament fins al 9 de gener, i que els automòbils poden estacionar a la banda esquerra de la via en sentit ascendent.

