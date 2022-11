Un espai on viure grans històries

Avui és un dia en què les llibreries del país han de ser reivindicatives. Aquest divendres 11 de novembre és el Dia de les Llibreries, una data que pretén impulsar l'hàbit de la lectura i les llibreries s'han de posicionar com a promotora de la lectura. Aquest és també l'objectiu de la llibreria de l'FNAC de Pyrénées Andorra on pots trobar el llibre que estàs buscant. Des de novetats literàries als grans clàssics de la literatura universal passant pels llibres de viatges, cuina, còmics, autoajuda i un llarg etcètera. La voluntat última és que no deixem de llegir i ens endinsem en el món imaginari que ens ofereixen els llibres.

Els darrers estudis publicats a Andorra demostren que els hàbits de lectura han acabat dividint a la població escolar. De fet, l'estudi publicat pel ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i el Centre de Recerca Sociològica (CRES) exposa que només un 21% dels alumnes del Principat llegeixen cada dia. Segons el mateix estudi, la lectura ocupa la penúltima posició quant a hàbit d'oci entre els més joves. Una dada que convida a la reflexió i a l'acció per tal de revertir les dades.

Però és veritat que el sector del llibre ha estat un sector que s'ha hagut de reinventar amb el sorgiment de l'economia digital que ha provocat canvis a l'hora de comprar i consumir segons quins tipus de béns. Ara bé, l'acció de comprar un llibre al lloc on toca és et fa viure una experiència única que difícilment es viurà comprant el mateix llibre per l'espai digital. El silenci que es palpa, l'olor que es respira i la calma que es percep fa que les llibreries es converteixin en un oasi enmig de l'atrafegament que vivim diàriament.