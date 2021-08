Un espectacle de màgia en el darrer berenar a la fresca per a la gent gran d'Ordino

OrdinoLa banda de blues i rock Shuffle Express serà l'encarregada de reprendre aquest dimecres les Nits obertes a la plaça Major. Entre les activitats del comú per aquesta setmana, també destaca el darrer berenar a la fresca per a la gent gran de la parròquia, que tindrà lloc el dijous 12 d'agost, a les 17 hores al jardí de la Casa Pairal. Cal recordar que aquesta iniciativa es va posar en marxa l'any passat davant la necessitat de fer més activitats a l'aire lliure i ha tingut una gran assistència de públic amb una mitjana de trenta espectadors per sessió. Per a la tercera i última trobada d'aquest estiu, hi ha programat un espectacle de màgia. Així, els padrins podran seguir l'actuació i rebran una safata individual amb pastes variades.

El departament de Medi Ambient en col·laboració amb l'oficina de turisme torna a organitzar una sortida a les saleres de l'Estanyó. La sortida serà aquest dijous a les 9 hores des de l'oficina del Parc natural de la vall de Sorteny, per donar a conèixer l'activitat ramadera. Tot i que es tracta d'una activitat familiar, cal anar ben calçat i protegit del sol, ja que és una excursió d'unes quatre hores de durada amb un desnivell d'uns 500 metres.

D'altra banda, des d'aquest divendres 13 fins al diumenge 15 d'agost, entre les 10 i les 20 hores se celebrarà la segona edició del mercat artesanal. Un total de setze parades s'instal·laran al carrer Major i a la placeta, amb una oferta variada de productes fets a mà. Entre els participants, trobarem la llana de Vital amb tints naturals i Sumi Soul amb dissenys d'estampació original japonesa, pel que fa a teixits. També es vendran els cosmètics Caprici de lluna plena, artesania ètnica, bijuteria i alimentació natural.

Finalment, Escape Andorra oferirà la possibilitat de fer el joc d'escapada 'La Mina' en versió nocturna el divendres 13 d'agost. L'activitat familiar que es desenvolupa a la Ruta del Ferro s'emmarca aquest cap de setmana en l'oferta cultural de les Nits d'estiu als museus.