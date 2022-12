FEDA prepara un pla de contingència per fer front a possibles talls de llum

Andorra la VellaEl director de Forces Elèctriques d’Andorra ha explicat que existeix la possibilitat que es produeixin talls de llum aquest hivern si els països veïns deixen de subministrar en alguns períodes perquè no disposin d’aquesta capacitat. Moles ha assenyalat que “és imprevisible” saber el que passarà perquè no depèn de FEDA.

Per donar un cert control a aquests possibles talls, FEDA ha desenvolupat un pla de contingència perquè la població i les empreses tinguin el menor impacte possible. En aquest sentit, Moles ha indicat que aquest pla es comunicarà a les empreses i es presentarà a la Cambra de Comerç.

Moles ha posat com a exemple que si es preveu un tall elèctric per falta de subministrament en una zona concreta, la idea és avisar amb antelació als afectats. I això permetria, per exemple, en el cas d’un hotel i ha de tenir un tall d’una hora podria avisar els clients el dia abans i podria posar els horaris adaptats per menjar o serveis per minimitzar les molèsties.