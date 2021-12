Fins a 400.000 euros per a subvencions esportives

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha atorgat les subvencions per a la temporada 2021-2022 per donar suport a les entitats que realitzin activitats esportives a la parròquia amb una durada anual o puntual que incideixen en la creació i l'enfortiment de l'esport de base, el suport a l'esport de competició, les xarxes associatives en el món de l'esport, a les entitats que fomentin les relacions ciutadanes a través de la difusió de les diverses formes d'activitat física i esportiva, i a les entitats que es dediquin a la integració social per mitjà de l'esport.

Per la convocatòria de subvencions de lliure concurrència s'han atorgat 400.000 euros d'ajudes, una partida que es manté respecte a l'any passat, amb la voluntat de donar un impuls a les entitats esportives i atenent la situació derivada de la pandèmia, informen des de la corporació comunal.

Les subvencions s'han concedit a 23 clubs esportius, les seccions d'acció esportiva i agrupacions esportives sense ànim de lucre que estan inscrites al registre comunal d'associacions d'Andorra la Vella i que duen a terme a la parròquia l'activitat per a la qual es demana la subvenció.

Per cinquè any consecutiu, la convocatòria de subvencions per a la temporada 2021-2022 s'adreça a activitats que es fan en horari extraescolar i/o durant els períodes de vacances. Enguany s'ofereixen quatre programes diferents, centrats en la promoció de l'esport en edat escolar i esport jove; la promoció de l'activitat física i l'esport en sectors socials amb característiques especials, l'organització d'activitats esportives puntuals i/o temporals i la formació de tècnics i directius esportius.

D'altra banda, aquest any ha canviat de format la regulació de les subvencions destinades a les activitats esportives en períodes de vacances escolars per a infants de quatre a dotze anys. El programa, tal com estava concebut fins ara, s'ha eliminat i, a partir d'ara, les entitats que vulguin oferir-les hauran de signar un conveni específic amb el comú d'Andorra la Vella, que hi destina una partida de més de 60.000 euros. El nou format facilitarà, a més, el funcionament intern de les entitats.