La fira del vehicle d'ocasió de Sant Julià acaba amb 34 vendes

Sant Julià de LòriaLa fira del vehicle d'ocasió i de l'autocaravana finalitza amb un total de 34 automòbils venuts, quatre dels quals són autocaravanes, tal com ha informat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, qui fa un balanç molt positiu del cap de setmana. De fet, ha comentat que els expositors han valorat la fira amb notes entre el 8 i el 10. "És una mostra de què marxen contents", ha comentat el cònsol.

Sobre les vendes, Majoral ha indicat que encara queden transaccions per acabar de tancar, ja que hi ha vehicles que els mateixos compradors han de mirar de si estan bé o no. A banda d'ajudar al sector de l'automòbil, la fira també tenia l'objectiu de dinamitzar la parròquia, sobretot la restauració i el comerç. En aquest sentit, el cònsol ha comentat que durant tot el cap de setmana hi ha hagut força gent i "per tant els bars i restaurants segur que han fet més que en un cap de setmana convencional". Tot i això, ha manifestat que durant aquesta setmana tindran ocasió de parlar amb el sector per veure l'impacte que ha tingut la fira.

Amb aquest balanç positiu, Majoral ha desitjat que de cara l'any vinent es pugui tirar endavant la quarta edició de la fira. A més, ha declarat que els mateixos concessionaris demanen més espai per poder portar més vehicles. Enguany, la fira ha comptat amb la presència de dotze concessionaris amb uns 150 vehicles en total.