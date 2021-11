Foment de l'esquí base

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha signat un acord de col·laboració amb el Soldeu Esquí Club (SEC) pel qual passa a ser el patrocinador privat principal de l'agrupació d'esquí. L'acte de signatura d'aquest conveni ha anat a càrrec del president del Soldeu Esquí Club, Xavier Sarasa, i del director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals de Crèdit Andorrà, Joan R. Mas.

Aquest acord "consolida encara més el compromís de Crèdit Andorrà amb el foment de l'esport base", destaquen des de l'entitat. Afegeixen, a més que l'entitat comparteix amb el Soldeu Esquí Club "la voluntat de promocionar la pràctica de l'esquí i el sector de la neu, motor de la vida social i econòmica del país".

El patrocini vol contribuir a la tasca que fa el SEC per incentivar l'esquí i els esports de muntanya entre els més joves d'una manera lúdica i educativa, que fomenti l'aprenentatge, l'esforç i l'equilibri entre l'esport i la competició en totes les seves facetes. El Soldeu Esquí Club compta actualment amb uns 400 socis, dels quals uns 140 nens i nenes estan inscrits per a la temporada 2021-2022 i quatre són corredors de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE). El club organitza esdeveniments com els campionats nacionals GS U14-16 i el Trofeu Marmota, entre altres.

Crèdit Andorrà dona suport des de diversos vessants al sector de la neu. Té acords de patrocini amb els dominis esquiables del país, promou la pràctica de l'esquí alpí de competició, i patrocina anualment diferents entitats socials i esdeveniments esportius orientats a fomentar la pràctica de l'esport i els valors que se'n deriven entre els infants i els joves.