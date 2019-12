Les fortes precipitacions d’aigua causen incidències arreu del país

Les intenses precipitacions durant les darreres hores estan provocant complicacions a diversos punts del país pel que fa a la circulació, sobretot, a la zona de Sant Julià de Lòria, on el riu Valira baixa amb fort cabal d'aigua i ha provocat inundacions al pàrquing i la zona del Prat del Senzill, a l'altura del pont de la Fontaneda, on s'estan duent a terme els treballs de la desviació de la CG1.

Un dels altres punts crítics del país és a la CG3 a l'altura de Sornàs, on el temporal d'aigua està provocant que l'aigua arribi a certs punts de la carretera. A banda, també s'ha estat donant pas alternatiu a la CG2 al Tarter a causa d'una esllavissada. Tot i així, la circulació en aquest punt ja ha retornat a la normalitat. També hi ha dificultats a l' avinguda Fiter Rossell per acumulació d'aigua, on es manté tallat el trànsit en sentit de baixada. Finalment, operaris del Govern ja estan treballant per restablir el trànsit a la carretera CS-240 per culpa d'una esllavissada, i en aquests instants, s'està duent pas alternatiu.

A la zona de la Borda l'Arena, a la carretera CG 6 que porta a Os de Civís, on ja hi va haver una esllavissada a l'estiu del 2018, els embornals i els barrancs continuen plens de brossa i amb les fortes pluges d'aquesta matinada s'hi han produït incidents. Ara és feina del servei de manteniment de carreteres ( COEX ) de consolidar aquesta zona en condicions.

En total, els bombers d'Andorra han dut a terme fins a 28 serveis des d'aquest dijous a les 18 hores, i a hores d'ara encara estan rebent trucades per afectacions. Aquestes trucades, segons informen des del cos, són principalment inundacions de particulars a establiments com poden ser locals o pisos, sortides dels cabals dels torrents i algunes caigudes de terra que han provocat, al llarg del matí, certs talls de carreta arreu del país. Des dels bombers informen que no els consta que hi hagi cap ferit a causa de les afectacions i que les incidències s'han repartit arreu de tot el país.

Segons el Servei Meteorològic d'Andorra, les precipitacions aniran remetent durant el matí però a finals de la tarda un front fred en tornarà a portar de més febles.



El director del departament de Protecció Civil, Cristian Pons, ha destacat que a poc a poc es va "tornat a la normalitat" i ha afegit que no hi ha hagut cap desbordament de rius i que la principal "complicació" ha estat a Sant Julià de Lòria, al Prat del Senzill, on s'han hagut d'evacuar els vehicles que estaven estacionats a l'aparcament. També ha alertat que aquest dissabte torna a haver-hi un episodi de pluges i que caldrà que s'estigui atent.



Al seu torn, el cap d'àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, també ha remarcat aquesta tornada a la normalitat de la situació després d'un matí en què ha estat necessari fer talls de carretera arran d'esllavissades. Pel que fa a la zona de la Portalada, ha remarcat que ara com ara està en nivell 2 de vigilància i que caldrà veure quina és l'evolució.



A més, a causa de les fortes pluges s’ha inundat una estació transformadora de FEDA d’Andorra la Vella i ha estat aturat el servei temporalment a 150 clients per evitar que hi hagués cap incident, informa la parapública.