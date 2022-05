Freqüències de bus cada 15 minuts a Ciutat de Valls per arribar a 500.000 usuaris a l'any

Andorra la VellaDes d'aquest dissabte ja es troben en funcionament les millores que el comú d'Andorra la Vella i Andbus han aplicat a les línies de Ciutat de Valls i de la Margineda. Després de l'exitosa utilització que la ciutadania ha fet del bus comunal al llarg de gairebé tres anys, la corporació i l'empresa concessionària han presentat aquest dimarts algunes novetats que tenen com a objectiu ampliar el nombre d'usuaris i donar una major qualitat del servei.

Tal com ha explicat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, la línia de Ciutat de Valls va transportar durant el 2021 uns 230.000 usuaris amb una freqüència de pas de 20 minuts. Ara s'ha apostat per reduir aquesta freqüència fins als 15 minuts, fet que permetrà donar servei fins a 500.000 usuaris anuals. En aquesta línia, a més, també s'introdueix un nou vehicle que és més gran, que té capacitat per a transportar a més persones i que incorpora portes diferenciades d'entrada i sortida tal com havia reclamat part de la ciutadania.

Pel que fa a la línia de la Margineda, la cònsol ha detallat que s'ha ampliat el servei que dona el bus gran a les hores punta, principalment als matins i a les tardes. D'aquesta línia es beneficien uns 215.000 usuaris a l'any i es pretén arribar fins als 400.000.

Aquestes modificacions en les freqüències del bus comunal en ambdues línies arriben gràcies als estudis i informes que s'han anat elaborant al llarg d'aquests tres anys i que han permès identificar quines eren les disfuncions a les quals calia posar remei. Passada la crisi sanitària, el bus comunal d'Andorra la Vella ha recuperat la xifra d'usuaris habituals.

Una altra de les finalitats que es busca amb aquestes millores, segons ha exposat Marsol, és apostar per una parròquia més sostenible en la qual hi hagi una millora de la mobilitat donant facilitats a la ciutadania per a utilitzar el transport públic. A aquesta finalitat se suma, també, el preu simbòlic de 0,10 euros que costa usar-lo. La cònsol ha recordat que des del comú es destinen 700.000 euros anuals per a poder oferir aquest servei de bus a la parròquia.

Per la seva banda, el CEO d'Andbus, Dani Vinseiro, ha volgut posar l'accent en l'èxit que ha representat el bus comunal des del seu inici: "Per això estem ampliant l'oferta i les places a tots els serveis perquè estem aconseguint l'objectiu, què és que la gent faci servir el transport públic i no el cotxe". En aquest sentit, ha indicat que gràcies a unes enquestes que s'han estat realitzant a través d'un codi QR ubicat als vehicles s'ha constatat que, en els darrers 2 mesos, els usuaris han qualificat el servei amb una nota de 9,7 sobre 10. "Ens ha sorprès i ens podem sentir molt orgullosos", ha conclòs.