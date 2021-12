La Fundació Crèdit Andorrà aporta més de 217.000 euros en productes alimentaris durant deu anys a Càritas

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà compleix deu anys col·laborant amb el Banc d'aliments de Càritas Andorrana. La col·laboració es va iniciar el novembre del 2011 i es va materialitzar en un conveni l'any 2013, destinat a formalitzar el compromís de l'entitat per ajudar de manera periòdica a les persones del país més necessitades a través del Banc d'aliments. Aquesta ajuda es tradueix, d'una banda, en vals de compra de productes frescos als supermercats i, de l'altra, en el subministrament de productes alimentaris, d'higiene i de la llar de primera necessitat.

Des de l'inici de la col·laboració, la Fundació Crèdit Andorrà ha aportat més de 217.000 euros d'ajuda en productes alimentaris i d'higiene. Durant el període del gener al novembre del 2021 han estat ateses 252 famílies, que corresponen a un total de 508 persones, de les quals el 47% són persones residents de forma efectiva a Andorra i la resta formen part del col·lectiu de temporers. Durant aquests mesos, l'aportació econòmica de la Fundació ha ascendit a més de 47.000 euros. Aquesta xifra representa el 83% dels ingressos totals i ha permès cobrir gairebé el 45% de les despeses del projecte del Banc d'aliments.

La Fundació ha ampliat durant els últims anys el seu suport a les diferents entitats socials del país amb què coopera, amb l'objectiu de contribuir a donar resposta a les necessitats de la població. Les circumstàncies actuals, a conseqüència de la Covid-19, han agreujat la situació econòmica de moltes famílies que s'acullen a aquestes ajudes.

Francesca Ros, directora de la Fundació Crèdit Andorrà, ha explicat que "la voluntat de la Fundació és estar a prop de les persones i contribuir al seu benestar. Som conscients i sensibles que al país hi ha famílies que passen per dificultats importants i que es troben en una situació econòmica complicada, agreujada ara per la pandèmia. La nostra voluntat és estendre'ls la mà a través del Banc d'aliments i, per això, volem mantenim el nostre compromís amb Càritas Andorrana i amb els col·lectius més vulnerables".

#SomMésPoble, nova campanya de sensibilització de Càritas Andorrana

Aquest any la campanya que organitza l'entitat per Nadal porta per títol #SomMésPoble i pretén sensibilitzar als escolars del país i empreses de la situació social a Andorra, i conscienciar sobre les causes i conseqüències de la pobresa i l'exclusió en el nostre entorn més immediat.

La Fundació Crèdit Andorrà col·labora en aquesta campanya de Nadal amb l'aportació de més de 800 unitats de productes alimentaris. Els empleats de Crèdit Andorrà i la seva Fundació hi col·laboren des del 2015.

Programa social de la Fundació Crèdit Andorrà

El compromís de la Fundació Crèdit Andorrà és participar en la construcció del present i del futur del país, vetllar pel seu progrés i estar al servei de les persones. Aquesta vocació de contribució al benestar porta la Fundació Crèdit Andorrà a col·laborar amb diferents entitats socials, entre altres projectes.