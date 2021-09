Gairebé un miler de persones al Petit Cap de Setmana

Andorra la VellaEl Comú d’Escaldes-Engordany fa un balanç molt positiu de la repercussió del Petit Cap de Setmana: "És una cita familiar absolutament consolidada amb un públic fidel que agraeix l’amplia oferta d’activitats”, han explicat des de la corporació escaldenca, destacant l'ampli ventall d’activitats i manualitats per endinsar-se al món de la música, com ara tallers per fabricar instruments, concerts i espectacles"

Els tallers en família, que van tenir lloc al Parc de la Mola, van comptar amb una participació de 92 persones. Pel que fa a l’espectacle de “La Nana i l’avi Papet” a la Sala d’Actes del Comú d'Escaldes, va tenir una afluència de 61 espectadors. D’altra banda, el “Vermutet” i el concert del “Cor Rock d’Andorra” del diumenge als exteriors del Prat del Roure, va fer el ple amb una participació de 194 persones. Cal destacar que el concert “Futur-Oh!” va ser l’activitat estrella del cap de setmana, amb una participació de 328 persones en total respectant els aforaments.

Des de la corporació, han volgut posar l'accent en la vessant educativa de la proposta, que està pensada perquè totes les franges d'edat puguin compartir i passar una estona en família.