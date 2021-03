Incredulitat a les xarxes per la permissivitat amb les mesures antiCovid durant la visita reial

El públic saluda els reis d'Espanya

En tretze mesos de pandèmia, i del conseqüent compliment dels protocols de seguretat, mai, com aquest dijous i divendres, a Andorra hi havia hagut tanta policia al carrer i, alhora, mai s'havien incomplert tant les mesures decretades pel Govern per mantenir el virus a ratlla. Si del que es tracta, com repeteix en cada roda de premsa el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, és de “no donar ales al virus”, és clar que amb la visita oficial al país dels reis d'Espanya, aquest principi no s'ha donat.

La polèmica es va generar dijous, el primer dia de visita de la comitiva reial encapçalada per Felip VI i Letizia. Desenes de persones es van agrupar al carrer per saludar-los. A Casa de la Vall, davant del Comú d'Andorra la Vella i de l'edifici administratiu del Govern, van arribar a comptabilitzar-se gairebé un centenar de persones, separades en dos grups, que no mantenien cap distància de seguretat. Aquest fet ha generat comentaris molt crítics per la permissivitat de les autoritats a l'hora de deixar fer els concentrats i per l'increment del risc de contagis de Covid. Les queixes van des del sector de la restauració, que ha vist com les mesures antiCovid els han fet minvar els negocis durant mesos, fins a ciutadans que expressen la seva "incredulitat" perquè, per exemple "els nens es van quedar sense cavalcada de Reis, però en canvi es permet concentrar tota aquesta gent sense respectar les mesures de seguretat".

Recordem que les autoritats andorranes fixen, per decret, que la distància social establerta varia en funció de l'espai i de l’activitat que es duu a terme. En zona urbana i en espais exteriors d’ús públic, es recomana mantenir una distància de quatre metres amb la persona de davant i circular sempre seguint el sentit dret de la marxa. És clar que el centenar de persones agrupades per saludar els monarques espanyols no complien aquesta recomanació.

Durant el sopar reial organitzat per les autoritats andorranes al Park Hotel també es posa en qüestió si es van seguir els protocols establerts. La normativa diu que els serveis i l’atenció als restaurants queden restringits, i que el nombre màxim de persones que es poden agrupar per taula és de quatre, llevat que el nucli de convivència sigui superior. A les fotografies es veuen taules amb alguna cadira més, però ningú ha confirmat que hi hagués més comensals per taula dels permesos. Les fotografies sí deixen clara la distància de seguretat entre les taules.

Aquest divendres, i preguntada per aquesta polèmica, la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha lamentat les aglomeracions de persones durant la visita reial. "És evident que són unes imatges que ens hagués agradat que no s'haguessin produït", ha assegurat, perquè "demanem que es mantinguin les mesures de seguretat i entre elles hi ha la distància entre les persones", però la ciutadania "sempre ha col·laborat" durant aquesta pandèmia i per això "esperem que no es tornin a repetir", ha afirmat.

Doncs ni dues hores després d'aquestes declaracions, la situació s'ha tornat a repetir, aquest cop a Ordino, on desenes de simpatitzants i curiosos s'han aplegat per saludar els monarques, que han passejat per la parròquia. És clar que el missatge que es transmet a la ciutadania és el d'haver actuat amb permissivitat davant aquest visita institucional de primer nivell. Però, dissortadament, el virus no discrimina, i ara caldrà esperar que aquestes situacions viscudes no es tradueixen properament en un repunt de contagis.