La inflació baixa al 6,4%

Andorra la VellaLa variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al mes de març del 2023 és del 6,4%, un percentatge que denota una lleugera caiguda en comparació al mes anterior, quan se situava al 7,5%. Així es desprèn de la nota publicada pel departament d’Estadística, en la qual exposen que la inflació subjacent se situa al 6% en relació amb el mateix mes de l’any anterior. La variació mensual és de l’1,5% i creix com a conseqüència, principalment, de l’augment dels preus dels productes dels grups Vestit i calçat (amb un increment del 22,3%) i Aliments i begudes no alcohòliques (amb una variació de l’1,7%). La reducció és causada per la rebaixa dels preus dels carburants.

Quant a la inflació als països veïns, l’IPC d’Espanya del mes de març se situa al 3,3%, el que representa una disminució de dos punts i set dècimes respecte a la variació registrada el mes de febrer. A França la inflació ha reduït en sis dècimes amb relació al mes passat i és del 5,7%.