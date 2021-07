Inversió constant en els recs d'Andorra la Vella

Andorra la VellaEn cinc anys (entre el 2016 i el 2021) el comú d’Andorra la Vella ha invertit més de 900.000 euros en els recs del Solà i de l’Obac. “Sempre estem fent inversions en aquests dos espais perquè són unes zones molt concorregudes”, destaca el conseller d’Aparcaments i Patrimoni Natural d’Andorra la Vella, Gerard Menardia. De fet, en aquests dos espais es fan periòdicament millores per al manteniment i millora i perquè “les persones puguin gaudir-ne”.

Personal del comú fa diàriament una revisió dels recs, verificant el paviment, les baranes o altres elements i en aquestes inspeccions es controlen deficiències que es puguin trobar. Llavors es valora si la reparació la pot fer el comú amb el personal de la corporació o bé si es tracta d’una intervenció que requereix la intervenció d’una empresa externa.

A banda de la reparació d’aquestes incidències puntuals, el departament també planifica accions a dur a terme al llarg de l’any. Així, per exemple, aquest any hi ha previst dur a terme una millora a la zona del pont Pla, al rec del Solà, on es va detectar que es descalçava la solera. En aquest punt ja s’havien fet actuacions l’any passat arran de l'afectació d'una tempesta. El cost de les obres serà de 60.000 euros i es durà a terme a partir del setembre ja que s’ha verificat que la zona és segura i que, per tant, es pot esperar que passi l’època de més afluència al rec. La intervenció més important d’aquest any, però, ha estat la reparació de la barana del rec de l’Obac, per un cost de 100.000 euros. Al rec del Solà també s’habilitaran més miradors, una intervenció que es farà amb personal comunal. Una altra actuació que està prevista, tot i que encara no està definit si es durà a terme aquest any o el que ve, és la millora de la baixada dels Serradells, on baixa el rec i hi ha el torrent i es vol fer un pont de fusta perquè el pas sigui més elevat i “l’aigua circuli millor”. El projecte, explica el conseller, està encarregat i cal avaluar si les obres s’encaren aquest any o el 2022.

Cal destacar que algunes de les actuacions d’urgència que s’han de dur a terme durant l’any són degudes a actes vandàlics, que “sempre” n’hi ha, tal com lamenta Menardia, que fa una crida al civisme. També recorda la neteja i condicionament que s’ha hagut de fer al llarg d’aquesta setmana al rec de l’Obac arran de la tempesta de diumenge a la nit, que va fer caure vegetació sobre el pas i s’ha hagut d’actuar perquè torni a estar en condicions.

I pel que fa al futur dels dos recs de la parròquia, el conseller de Patrimoni Natural ha destacat que un projecte que està sobre la taula però que és molt embrionari és una possible ampliació dels dos passejos.