Inverteix en el teu descans

Dormir bé no és un luxe sinó una absoluta prioritat. Per aquesta raó, si dorms en un matalàs antic i creus que l'has de canviar, ara és el moment. No esperis més i aprofita't de la quinzena del matalàs de Pyrénées Andorra per renovar-lo.

Des d'ara i fins al 24 de setembre, Pyrénées Andorra t'aplica un 10% de descompte (només a clients My Pyri) sobre el matalàs i coixins que et compris. Ara és el moment d'invertir en el teu descans. Els experts en la matèria afirmen que els matalassos tenen una data de caducitat. Tot depèn de l'ús que se n'hagi fet, lògicament, però la vida útil de qualsevol matalàs es troba entre el 5 i 10 anys.

Si has perdut el compte i no saps els anys que té el teu matalàs, primer de tot, has de comprovar pel teu compte l'estat d'aquest. Per exemple, si hi ha senyals evidents de deterioració, com ara, en la textura de la funda o pèrdua de rigidesa ja són signes significatius.

Com d'important és dormir en un bon matalàs?

El bon descans és primordial per a la bona salut. Si no descansem, després no rendim i ens notem que no tirem. La qualitat del matalàs influeix en la qualitat de la son. En aquestes decisions t'has de deixar assessorar pels professionals del sector de la tercera planta de Pyrénées Andorra.

A més, Pyrénées Andorra t'ofereix la possibilitat de finançar el teu matalàs amb crèdits a 3, 6 o 10 mesos sense interessos. I per acabar-ho d'arrodonir, Pyrénées Andorra et fa l'entrega de la teva compra a domicili de manera gratuïta.