Un joc per aprendre a reciclar mentre dura el confinament

El vídeojoc educatiu Reciclaclar ha estat inclòs en el catàleg d'activitats recomanades pel Comitè nacional d'Andorra per l’Unicef, perquè pares, mares i docents puguin realitzar activitats a casa durant el període que dura el confinament per la Covid-19.



L’empresa Pirinenca de Serveis del Grup Heracles, els set comuns i l'agència de comunicació i desenvolupadora del videojoc educatiu Reciclaclar ( https://reciclaclar.com/), StoryTelling Comunicació, han deixat obert el recurs educatiu per tal que alumnes, estudiants i famílies puguin utilitzar aquesta plataforma durant el període que duri el confinament arran de la Covid-19.



Reciclaclar és un videojoc educatiu que convida als participants, nens i nenes d'entre 10 i 12 anys, a implicar-se en la cura del medi ambient a través d'una eina pedagògica que visualment compleix amb tots els requisits d'un joc dinàmic i atractiu. Es tracta d’un projecte transversal i que compta amb la implicació publicoprivada dels set comuns i l’empresa Pirinenca de Serveis del Grup Heracles. La plataforma està desenvolupada únicament per a ordinador i tablets. No es pot jugar als mòbils. Els navegadors recomanats són Chrome i Internet Explorer.

Un cop hem accedit a https://reciclaclar.com/, i a partir de la pantalla d'inici, es pot començar a jugar en mode tutorial, que permet incorporar i/o consolidar els coneixements sobre cadascun dels residus i quins són els contenidors indicats per a introduir-los.

El videojoc evoluciona en tres fases. En les fases u i dos, els jugadors tindran la fase d' aprenentatge, per permetre incorporar i afermar els coneixements sobre quins objectes van en quin contenidor. Aquest coneixement, els alumnes i estudiants l’adquireixen a classe amb els docents, tot i que durant el període de confinament arran de la crisi de la Covid-19, es pot recórrer al material disponible al web del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat: 'Recicla'ns, però bé!'. L’objectiu és introduir els objectes en els contenidors pertinents abans que desapareguin de la pantalla. Entre la fase 1 i 2 es cobreixen tots els tipus de productes a reciclar als contenidors a utilitzar.

La fase tres és la de 'challenging', és a dir, on la dinàmica de l'experiència de joc fa més lúdic i entretingut el fiançament dels coneixements. En aquesta fase, els contenidors surten al·leatòriament, els objectes passen cada cop més ràpid i, a més, els contenidors poden canviar, tot a un ritme cada cop més frenètic.