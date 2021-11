Joves i el seu entorn (docents i familiars), els que més es contagien

Andorra la VellaDes de l'inici de setembre, coincidint amb el començament del curs escolar, les gràfiques que setmanalment difon Govern sobre la incidència del Sars-Cov-2 per franges d'edat al país mostren un repunt clar de les persones amb edats compreses entre els 0 i els 14 anys. Aquest fet ve a demostrar que des que la majoria de la població està immunitzada, ja sigui per via vacuna o perquè ha passat la malaltia, la corba de contagis s'aplana en les franges d'edats superiors. La darrera gràfica, corresponent a la incidència del virus al país durant les darreres dues setmanes mostra un altre inici de repunt a la franja que va dels 30 als 44 anys, i que des del ministeri atribueixen a personal educatiu i familiars.

El ministre Martínez Benazet ha afirmat que el repunt de la pandèmia resideix, majoritàriament, entre la població escolar, concretament als brots produïts recentment a diferents centres del país. "El repunt es troba en l'edat per sota dels 14 anys i entre els 30 i els 44 anys, que correspon al personal educatiu i als familiars dels infants que s'infecten", ha apuntat. Tot i l'evidència, el titular de la cartera sanitària ha manifestat que des de l'executiu no tenen la intenció de revocar la no obligatorietat d'utilitzar la mascareta a les aules, tot exposant que són conscients que al treure-les "assumim un risc major, però també el correm si no ho fem en aspectes educatius i de desenvolupament emocional i social", motiu pel qual "seguirem lluitant perquè puguin anar a l'escola sense mascareta".

Respecte a l'evolució de la campanya de vacunació, prop del 78% de la població vacunable ja ha rebut les dues dosis del vaccí i un 80% ja disposa d'una de les vacunes. Aquesta setmana hi ha una vintena d'aules afectades per la covid, set de les quals en aïllament total.