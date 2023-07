L'Agència Nacional de Ciberseguretat aconsella evitar carregar el mòbil a llocs públics

Andorra la VellaLes càrregues públiques per a dispositius mòbils són una solució comuna quan estem fora de l'oficina i la bateria està a punt de morir. No obstant això, els ciberdelinqüents han trobat una finestra d'atac a través del "juice-jacking", on poden instal·lar programari maliciós i robar dades delicades. També s'utilitza el "vídeo-jacking", en què els atacants enregistren la pantalla del dispositiu. Experts adverteixen de la importància de protegir-se i evitar aquests punts de càrrega, destacant alternatives més segures com bateries portàtils i adaptadors propis. Les empreses també són instades a conscienciar els empleats per protegir les seves dades i la companyia.