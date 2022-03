L'associació de dones d'Andorra visita el copríncep episcopal

La Seu d'UrgellLa junta de l'associació de dones d'Andorra (ADA) ha visitat aquest dijous al copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, al Palau episcopal de la Seu d'Urgell. A la rebuda hi han assistit la presidenta, Mònica Codina, la vicepresidenta, Cristina Rico, i les vocals de l'entitat, Mireia Maestre i Clàudia Cornella, les quals han exposat a Vives les finalitats de l'associació, fundada el 1994, així com els treballs actuals i els projectes que preveuen dur a terme per al quadrienni 2021-2025.

Segons han informat des del bisbat d'Urgell, el copríncep les ha animat al referent a la conquesta de major igualtat i reconeixement dels valors de la dona dins de la societat andorrana.