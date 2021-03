Llum verda de l'EMA a la vacunació amb AstraZeneca: "És segura i eficaç"

Disponible en: cat

cast

eng

Brussel·lesLa vacuna d'AstraZeneca desenvolupada pel laboratori d'Oxford és "segura i eficaç" i els beneficis que aporta per protegir contra el coronavirus superen els riscos. Així ho ha reiterat la directora de l'Agència Europea del Medicament (EMA) en una roda de premsa aquest. Per això, l'EMA recomana continuar la campanya de vacunació.

El regulador europeu ha pres aquesta decisió després que al voltant d'una vintena de països de la Unió Europea, entre els quals Espanya, hagin suspès l'ús de la vacuna desenvolupada pel laboratori d'Oxford després de detectar diversos casos de trombosi en persones que havien sigut immunitzades. Després d'un estudi "profund" i exhaustiu dels casos detectats, els experts de l'EMA consideren que no hi ha evidència científica que associï un "increment del risc de trombosi general" a la vacuna. Els experts, però, admeten que encara hi ha certes "incerteses" sobre els casos "rars i inusuals, però severs" de trombosis i per això han assegurat que continuaran investigant els casos.

D'entrada, aquesta agència europea recomana "conscienciar" les persones d'aquests riscos inusuals i incloure'ls en els prospectes de la vacuna. Sobre la possibilitat que hi hagi grups específics de persones més vulnerables a aquests riscos, els experts de l'EMA han explicat que es veu una major incidència en dones i dones joves tot i que encara no hi ha "prou informació per extreure'n una conclusió".

Governs com els d'Espanya, França, Itàlia o Alemanya estaven a l'espera d'aquest dictamen per reprendre o no la campanya de vacunació amb aquestes dosis, tenint en compte que el ritme d'immunització a la Unió Europea està quedant lluny del dels Estats Units o el Regne Unit, per exemple. A hores d'ara, no s'ha arribat a vacunar un 10% de la població europea amb una sola dosi.

A principis de setmana, la directora de l'EMA, Emer Cooke, va comparèixer per calmar les aigües després que França, Espanya i Alemanya se sumessin a la suspensió de l'ús d'AstraZeneca i desencadenessin un efecte dòmino que ha provocat una crisi reputacional i de confiança en aquesta vacuna. Cooke va defensar dimarts la solució del laboratori britànic (per quarta vegada des que van detectar-se els primers casos de trombosi): "Els beneficis superen els riscos", va reiterar. I el mateix posicionament ha mantingut fins avui l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Tot i això, va anunciar que s'estava duent una revisió exhaustiva cas per cas, que és la que s'ha comunicat aquest dijous.

La trombosi és una malaltia cerebrovascular que provoca un coàgul sanguini i impedeix la circulació en el sistema venós del cervell. És poc freqüent i en general afecta més les dones joves, que tenen les pastilles anticonceptives i les teràpies hormonals com a factors de risc específics. Els casos específics que van disparar les alarmes es van detectar a Alemanya, Noruega i també a Espanya, però se n'han detectat prop d'una quarantena entre més de 17 milions de persones vacunades a la UE i el Regne Unit. Països com Espanya van justificar l'aturada per "prudència" malgrat que l'EMA i l'OMS insistien en la seguretat de la vacuna. El mateix va dir dilluns Alemanya després que set persones d'entre 20 i 50 anys presentessin aquests símptomes 16 dies després de la punxada. El ministre de Salut alemany, Jens Spahn, va dir que Alemanya esperaria la decisió de l'EMA abans de reintroduir la vacuna.

En el cas d'Espanya, el ministeri de Sanitat ja va anunciar aquest dimecres que, si l’EMA recomana mantenir la vacunació, convocaria immediatament un consell interterritorial de Salut per decidir amb les comunitats autònomes si es reprèn la campanya, per tant no serà una reactivació automàtica.

La importància de la vacuna d'Oxford

Els problemes amb la vacuna d'Oxford no són només europeus. La iniciativa Covax de l'OMS per fer arribar dosis a països pobres també confiava en gran mesura en aquesta vacuna perquè és una de les opcions més barates del mercat (al voltant de tres dòlars) i perquè hi havia dipositades moltes expectatives a l'inici de la pandèmia. De fet, el 99% dels 330 milions de dosis previstes en aquesta iniciativa per a la primera meitat d'aquest any són d'Oxford. A l'Àfrica uns 25 països ja han administrat dosis d'aquesta vacuna a través de Covax, tot i que alguns, com el Congo o el Camerun, també han suspès la vacunació amb aquestes dosis de manera temporal.

Un altre dels avantatges d'aquesta vacuna és que és fàcil d'emmagatzemar. Es pot conservar a la temperatura d'una nevera convencional, a entre dos i vuit graus, no com passa amb les de Moderna o Pfizer/BioNTech, que necessiten temperatures molt més baixes (-20ºC la primera i -70ºC la segona).