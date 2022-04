L'FC Santa Coloma, fora de la lluita pel títol

Encamp / La MassanaSorpresa i de les grosses en la darrera jornada de la fase regular de la Lliga Multisegur on quatre equips lluitaven per tres posicions per a les eliminatòries pel títol. L'FC Santa Coloma, un dels ferms candidats al títol i un dels conjunts més llorejats del Principat, no estarà en el play-off pel títol. Els de Franco Gross van acabar, finalment, en cinquena posició, en una darrera jornada d'infart fet que els obliga a lluitar per mantenir la categoria i que, intrínsecament, els deixa fora de les posicions europees. A més a més, els colomencs van caure de la manera més cruel, amb un penal en el minut 93 i després d'anar guanyant pràcticament tot el partit. Conscients que només els valia la victòria, l'FC Santa Coloma va sortir a pel partit. Ja en el minut 8 es va posar per davant del marcador (1-0) fet que els deixava dins i, en canvi, enviava a la lluita per la permanència a l'Atlètic Escaldes.

Tot i l'avantatge en el marcador, l'FC Santa Coloma va tenir diverses ocasions per sentenciar el matx, però no les va aprofitar. En els darrers 10 minuts de partit, els blaus van aconseguir capgirar la tendència del joc i van tancar els colomencs al seu camp. No obstant això, el gol no arribava. Però, en la darrera jugada del partit, un penal comès per Ruiz era transformat per Cisteró, ex Santa Coloma, per capgirar les coses i enviar a lluitar per la permanència als de Franco Gross, mentre que l'Atlètic Escaldes queda entre els 4 millors.

Malgrat el ruix final de l'FC Santa Coloma, el mal inici de temporada ha pesat massa pels de Franco Gross, especialment en els enfrontaments directes contra els rivals pel títol. Aquest fet, al final, ha estat la llosa que ha deixat els colomencs fora de la lluita pel títol, malgrat ser l'equip de dalt que amb millor forma acaba la temporada. El triple empat a 37 punts entre ells, l'Atlètic Escaldes i la UE Sant Julià ha acabat amb ells en cinquena posició.

Més tranquil va ser l'Inter Escaldes-UE Sant Julià. Els de Fede Bessone arribaven al matx amb els deures fets fa setmanes, i ja s'havien assegurat la primera posició de la fase regular. Per la seva part, els lauredians en tenien prou amb un punt per mantenir-se entre els quatre millors. Amb aquests guarismes, cap dels dos conjunts es va estirar en excés i el bon treball de les defenses es va imposar. No obstant això, a quinze minuts pel final, Artigas va rematar al segon pal una bona passada, que va obligar Carrió a estirar-se per evitar un gol que hauria complicat i molt, la classificació al Sant Julià. Al final però, 0-0 i repartiment de punts entre dos equips que es tornaran a trobar en la lluita pel títol.

També va passar el tall la UE Santa Coloma. Conscients que una victòria els deixava classificats per la següent fase de la Lliga Multisegur, els de Juan Velasco van sortir nerviosos al camp i aquest fet a punt els va estar de costar un disgust contra el cuer, el Carroi. I és que els capitalins van prendre la davantera en el marcador, quan en la darrera acció de la primera part, un ràpid contracop va agafar per sorpresa a la UE i va fer pujar el 0-1 al marcador. Aquest resultat deixava als colomencs amb 36 punts, fora de la lluita pel títol. El pas pels vestuaris va canviar la cara dels groc i negres, que van sortir en tromba per capgirar el marcador i van aconseguir acabar el matx amb un 3-1 que els deixa segons, a només 3 punts del líder, l'Inter. Finalment, en el darrer partit de la jornada, l'Ordino i l'Engordany van empatar a zero.