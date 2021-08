L'UdA anima la comunitat universitària a vacunar-se

Andorra la VellaA falta de menys d'un mes perquè comenci el nou curs escolar 2021-2022, la Universitat d'Andorra (UdA) està treballant per tal de millorar l'experiència acadèmica i personal de tots els estudiants del centre. Després de dos anys acadèmics fortament influïts pels efectes de la pandèmia, des de l'UdA es mostren optimistes i esperen que aquest nou curs permeti tornar a l'activitat acadèmica habitual amb la necessària socialització i contacte personal que requereix la vida universitària.

És per això que el rector de l'UdA, Miquel Nicolau, ha animat els estudiants, mitjançant una carta, a vacunar-se "com més aviat millor" per poder així "començar el curs amb les màximes garanties sanitàries". El rector assegura que es tracta d'un acte "no només de responsabilitat, sinó també de solidaritat" que protegeix de manera individual, però també ho fa a la resta de companys i companyes i, a més, "ajuda en la lluita mundial contra la pandèmia".