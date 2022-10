Al·leguen que van viure poc a Andorra "per la pandèmia", però els retiren la residència

Andorra la VellaUna parella que vivia a Canillo ha perdut la residència perquè un informe policial ha revelat que era una simulació per motius econòmics. L'informe fixava que la parella no vivia els 183 dies com a mínim. Un dels principals motius adduïts, l'absència d'Andorra per la pandèmia, no ha estat contemplat com una raó suficient perquè no es compleixi amb els dies mínims de residència.

La parella es va oposar a què no se li renovi la residència. Al·legava que "només s’ha aportat un informe policial, i no l’enquesta policial, i aquest informe era incomplet i insuficient, compte tingut que no consta a quins veïns van preguntar, i a l’immoble hi ha 45 unitats immobiliàries. Disposen de compte bancari i de targeta de crèdit fent un ús regular, consumeixen llum i telèfon, paguen la cotització de l’empresa constituïda, tenen un pis de propietat que tenen arrendat i resideixen en un dels pisos propietat del seu fill. Les absències estan justificades per la pandèmia i per motius de salut.

El Tribunal Superior recull que l'enquesta policial "amb l’entrevista de veïnatge es va comprovar que a l’immoble hi viuen de manera permanent dos veïns els qui almenys reconeixen o saben qui són entre ells, que van manifestar no conèixer als agents. La parella disposa de permís de conduir andorrà ni de cap

vehicle amb matrícula del Principat ni a nom d’ells ni de l’empresa. No es va trobar cap web de l’empresa per veure els productes que venen (la societat T., SL, l’objecte social de la qual està al mateix domicili i que està formada per tres socis solidaris, el matrimoni i el seu fill, té com a objecte social la venda al detall, a l’engròs, i la intermediació de productes tèxtils, calçat, roba per a la llar i els seus complements)".

L'informe policial al qual el Tribunal dona suport conclou que el matrimoni no resideix al Principat.

Dels dos membres del matrimoni només l'home disposa de targeta de crèdit, i els pagaments al país només es van fer en 41 dies (xifra molt per sota dels 183 dies de residència permanent i efectiva al Principat) i agrupats per períodes de 3-5 dies, pagaments que resulten més propis de turistes que per a residents.