Limitacions d'estacionament al carrer del Mirador d'Encamp per treballs de pintura

EncampEl comú d'Encamp anuncia que aquest dijous i divendres, entre les 9 i les 17 hores, hi haurà restriccions d'estacionament al carrer del Mirador amb motiu dels treballs de pintura que es faran a la zona, i per tant, els vehicles no podran estacionar en les zones senyalitzades. Els treballs s'havien de fer la setmana passada, però no va ser possible a causa de la pluja perquè el ferm estava moll. D'aquesta manera, amb aquests treballs de pintura es durà a terme l'última acció de les obres de millora i reforma del carrer, incloses en el pla de reforma i millora de voravies 2021.

Per qualsevol dubte, els veïns es poden dirigir a la corporació a través de qualsevol dels seus canals de comunicació, inclosos el whatsapp comunal (653 200) en horari de 9 a 17 hores i els agents de circulació trucant al 162. Des del comú agraeixen la col·laboració ciutadana i es disculpen davant les possibles molèsties que puguin ocasionar.