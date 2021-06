En marxa una campanya per promoure l’acolliment familiar

Andorra la VellaEl ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat inicia aquesta setmana una nova campanya per promoure l’acolliment familiar, mitjançant la difusió de sis càpsules audiovisuals relacionades amb aspectes concrets de l’acolliment familiar. La finalitat és informar i sensibilitzar a la ciutadania que hi ha infants i adolescents que no poden viure amb les seves famílies i necessiten una llar que els permeti créixer en un ambient estable, segur i afectuós per garantir-los un correcte desenvolupament.

En concret, als vídeos s’aborden aspectes com ara la temporalitat i les modalitats de l’acolliment o els requisits per accedir a aquesta mesura de protecció d’infants i adolescents. Les càpsules es compartiran a les xarxes socials del Govern, així com als cinemes illa Carlemany i a Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) en qualitat d’entitats col·laborades de la present campanya. Així doncs, l’objectiu principal d’aquesta iniciativa és disposar d’un major nombre de famílies disposades a acollir infants i adolescents amb diversitat de perfils, característiques i necessitats, informen des del Govern.

L’acolliment familiar és un recurs de protecció als infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys en situació de desemparament que ofereix un espai dins d’una família pel temps que sigui necessari, mentre els seus pares recuperen les capacitats necessàries per a una reunificació familiar. En el cas dels acolliments en família aliena, es tracta de la tipologia en què no existeix cap vincle de parentesc entre els infants i els adolescents que són acollits, afavorint un entorn de respecte per la història i la identitat del menor, per la seva relació amb la família biològica i pel seu retorn al nucli familiar, evitant d’aquesta manera un acolliment residencial al centre residencial d’acció educativa (CRAE) de La Gavernera.