La Massana aporta 3 milions d'euros a EMAP per cobrir despeses fins a l'abril

La MassanaDesprés de la reserva de crèdit aprovada en la darrera sessió, el consell de comú de la Massana ha aprovat aquest dimecres l'autorització de despesa de 3 milions d'euros per a EMAP. Tal com ha exposat la cònsol major, Olga Molné, es tracta de donar liquiditat a l'estació perquè pugui fer front a les seves despeses de funcionament, tenint en compte la situació generada arran de la pandèmia, amb una disminució del 95% del volum d'esquiadors. El conseller de Finances, Jordi Areny, ha afegit que aquesta aportació hauria de ser suficient per garantir la tresoreria de la societat fins a l'abril, ja que, a partir d'aquí, s'espera una temporada d'estiu amb força afluència de turistes.

En la mateixa sessió, a més, s'ha donat llum verda a la modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals del comú, un canvi que respon a la necessitat de regularitzar el procediment de monitoratges dels vehicles comunals a través d'un sistema de control GPS. "Sabent la posició dels vehicles es pot optimitzar l'operatiu, sobretot en la treta de neu, ja que des de la sala de coordinació es pot anar comprovant l'estat dels treballs i desplaçar els vehicles d'un punt a un altre segons les necessitats de cada moment", ha explicat la cònsol menor, Eva Sansa. Així mateix, amb el decret es garanteix la confidencialitat de les dades personals dels treballadors.

D'altra banda, el ple del consell ha aprovat convocar la licitació dels treballs de la segona fase de reforma i rehabilitació dels berenadors de la parròquia. El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Guimonde, ha exposat que la temporada passada es van fer intervencions a tres berenadors i, enguany, es continuaran els treballs amb quatre berenadors més –a Font de Besurt, Sispony, Font del Mallol i Beixalís– i també a la Font del Morro, a Anyós. Els treballs consistiran a refer la zona de bancs i taules i també les graelles, adequant el sistema de les barbacoes a les característiques específiques en matèria de risc d'incendi. Amb aquesta campanya de reforma integral es pretén donar el millor servei a tots els qui enguany apostin per passar el dia en aquests espais.

A l'últim, el consell també ha aprovat els compromisos de despesa per fer front al lloguer dels terrenys destinats a parcs infantils i aparcaments, per valor de 161.000 i 150.000 euros respectivament. A més, s'han aprovat els crèdits reconduïts del 2020 al 2021, és a dir, les obres que estaven en curs i no s'han pogut acabar durant l'exercici o que s'han ajornat. El total de les intervencions ascendeix a 716.000 euros.