Més de 200 obres d'artistes d'arreu del món exposades a la sala Sergi Mas

Sant Julià de LòriaLa sala d'exposicions laurediana Sergi Mas acull fins al 14 de maig més de dos centenars d'obres realitzades pels 218 artistes que han participat en les diferents edicions de l'Art Camp, sota el títol 'Art Camp Energia creativa per a la pau'. Ho han manifestat aquest divendres la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, i el president de la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco, Salomó Benchluch, durant la inauguració de la mostra, on també hi han assistit la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, el director d'Unicef, Albert Mora, i el conseller socialdemòcrata Carles Sánchez, entre altres.

L'exposició dona el tret de sortida oficial a la sala Sergi Mas, situada a les plantes superiors de Casa Comuna, la qual va ser inaugurada amb obres de l'artista lauredià. D'aquesta manera, tal com ha indicat Codina, la mostra "obre les portes al cicle que volem iniciar en aquests dos espais" tot seguint la línia del comú apostant pels artistes locals i internacionals i, de manera general, "en la cultura". "Pensem que és un nexe d'unió de cultures, de races, creiem que no hi ha discriminació entre persones quan es posen davant d'un pinzell o d'una obra d'art", ha puntualitzat.

En aquest sentit, Benchluch ha assenyalat que el missatge que té la voluntat de transmetre l'exposició és "la pau mitjançant l'art". Amb aquest pretext ha destacat que, tot i els moments convulsos que la comunitat internacional amb el conflicte a l'est d'Europa, la mostra aglutina "obres d'artistes de noranta països diferents", també d'Ucraïna i Rússia, les quals "no hem volgut deixar d'exposar" amb la intenció de refermar el missatge de pau.

El president també ha volgut deixar palesa la bellesa de l'acte i de la sala d'exposicions laurediana, indicant que, per primera vegada des de l'inici de l'Art Camp, el 2008, es pot exposar una obra de tots els artistes, de les tres que duen a terme durant la seva estada i que sumen més de 600 pintures, quadres i escultures.

D'altra banda, i qüestionat sobre la nova etapa davant la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco, Benchluch ha detallat els seus objectius posant en relleu la voluntat de donar a conèixer què és l'organisme i mostrar Andorra a la Unesco. Unes fites "ambicioses", però que ha considerat que es poden assolir amb "treball".