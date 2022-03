Més d'un centenar de persones participen en el primer cicle d'activitats de la Casa de la Muntanya

OrdinoEl primer cicle d'activitats al voltant dels esports d'hivern a la Casa de la Muntanya arriba a la recta final, i en total, més d'un centenar de persones han participat en els diferents tallers, conferències i sortides que s'han fet. Aquest dissabte s'ha celebrat el taller de joieria natural a càrrec de la Blaia de Som de Bosc, en el qual, els assistents, han après a confeccionar joies amb resina i matèria orgànica floral. En acabar tots els assistents han sortit amb un penjoll elaborat per ells mateixos i el taller estava destinat a un públic iniciant.

A més, al llarg de les quatre hores que ha durat l'activitat, entre les 15 i les 19 hores, els assistents han treballat els coneixements bàsics d'assecatge i composició floral, així com l'enduriment de la resina.

Pel que fa al primer cicle, el seu coordinador i investigador d'Andorra Recerca i Innovació, Marc Font, ha expressat que el balanç és molt positiu. "Tenint en compte el repunt de positius per la pandèmia a principis d'any, l'assistència ha sigut molt bona", ha indicat, afegint que tots els tallers han estat pràcticament plens. Fins i tot, en algun s'ha hagut d'habilitar la formació presencial i en línia per la gran demanda que va tenir, ha comentat. De fet, ha asseverat que s'ha complert l'objectiu del cicle, que era "donar a conèixer dimensions poc conegudes de la muntanya". De les dotze activitats proposades, dues es van haver de suspendre per motius sanitaris. Concretament, va ser la del 10 de febrer sobre com s'organitza una cursa de muntanya com l'Andorra Skimo i la del 19 de febrer, que consistia a aprendre a fer talla de fusta artesanal a càrrec d'Avelí Vilella.

Font també ha manifestat que el retorn dels assistents ha estat molt bo, ja que són tallers molt específics i els participants "van molt dirigits i ja saben el que busquen i el que hi trobaran". D'aquesta manera, i veient el resultat d'aquest primer programa de la tardor i hivern, l'organització ja està treballant en el segon cicle que se celebrarà durant la primavera i l'estiu. "Continuarem amb la línia de cobrir tota la diversitat d'actors que actuen i interactuen a la muntanya", i la principal diferència serà que es faran moltes més sortides, ha avançat Font. Tot i que encara s'han d'acabar de tancar les activitats, hi haurà un taller de percussió forestal i un curs tècnic per aprendre a manipular i digitalitzar recorreguts en GPS. Respecte al taller de percussió, Font ha declarat que s'ha creat expressament pel cicle i un músic del país farà que els participants interactuïn amb el bosc i amb els seus elements per fer percussió.