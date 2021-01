Més oferta a les Jornades de Cuina d’Hivern la Massana Fogons

La MassanaLes tretzenes Jornades de Cuina d’Hivern la Massana Fogons arranquen aquest dilluns, 1 de febrer, amb més participació que en les passades edicions. Vint-i-dos restaurants oferiran uns menús centrats en els productes de temporada i de proximitat. Per al conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, l’element positiu no és només l’increment del nombre de restaurants (quatre més que en la passada edició, sinó també la varietat de l’oferta, ja que entre els participants hi ha des de les bordes tradicionals fins a pizzeries i cuina d’altres països.

Aquesta acció arriba després de la bona acollida de les Jornades de Cuina de Tardor. “Continuem amb el mateix escenari, amb molt pocs turistes, però hem comprovat que aquestes jornades funcionen molt bé amb el públic local i per tant animo a tothom a provar les propostes dels restaurants massanencs”, afirma Garrallà, que considera que “la restauració massanenca està a un nivell molt alt i estem treballant per posar en valor la nostra gastronomia”. També destaca que les jornades compten amb establiments de tots els pobles de la Massana.

Els guisats amb carn de porc i vedella i les verdures de temporada són els ingredients estrella de la cuina de muntanya durant els mesos d’hivern, amb el trinxat com a protagonista.

Els comensals podran triar entre plats d’hivern, a partir dels 5,50 euros, o menús complets, que oscil·len entre els 15 i els 38 euros, amb plats tan suggeridors com “fricandó de carn de poltre d’Andorra”, “galtes de vedella amb puré de xirivia i salsa de ratafia” o “crema d’albergínia amb torrada i caviar d’oliva”.

Les Jornades es faran durant tot el mes de febrer, però el menú calçots s’allargarà fins el març. Els restaurants participants són: Carroi-Abba Xalet Suites Hotel, Molí dels Fanals, Borda Raubert, Angelo Pizzeria Restaurant, Tequilando Mexicà-fusió, Bossa Nova, la Minjadora de Cal Sinquede, Hostal Palanques, la Borda de l’Avi, el Rito, Don Piacere, Malandra, la Torrada-Xixerella Park, Surf Arinsal, Fugazzeta, California Grill-Micolau, Cisco’s, 360 Eatery&Bar, Cal Silvino, la Bordeta del Poble, l’Hort de Casa i Borda Eulari.

Els menús es poden consultar a la web www.lamassana.ad.